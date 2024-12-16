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ФОТО За один день на одном и том же шоссе в кювет вылетели два больших грузовика

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В понедельник примерно в 13.30 в волости Пыхья-Сакала было зафкисировано дорожно-транспортное происшествие. Грузовик Scania, перевозивший доски, вылетел за пределы дороги и оказался в кювете.

По данным пресс-службы полиции, 60-летний мужчина, находившийся за рулем грузовика, из-за скользкой дороги не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель был трезв и имел право на управление транспортным средством; в результате ДТП он не пострадал.

Доски, которые перевозил грузовик, в результате происшествия выбросило в кювет.

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