«Ощущение как после ядерной войны». Жители Майотты рассказывают, как пережили циклон

Циклон «Шидо», скорость ветра в котором превышала 225 км/ч, сравнял с землей районы, где самые бедные жители острова жили в лачугах с жестяными крышами.

«У нас уже три дня нет воды», - сказал один из жителей столицы Мамудзу. «У некоторых моих соседей нет еды и воды», - сказал другой.

Спасатели, в том числе прибывшие из Франции, прочесывают завалы в поисках выживших. Подтверждена гибель двадцати человек, но местный префект заявил, что речь может идти о тысячах.

Разрушения на Майотте. Фото: Getty Images

Власти заявили, что затрудняются установить число погибших из-за большого количества нелегальных мигрантов - более 100 000 человек. Население территории - 320 000 человек.

Повсеместный ущерб инфраструктуре - поваленные линии электропередач и непроходимые дороги - серьезно затрудняет проведение чрезвычайных операций.

Первый грузовой рейс после циклона доставил брезент для аварийных убежищ, но в некоторых районах ощущается острая нехватка еды, воды и жилья.

Житель Мамудзу Джон Баллоз не может поверить в свое спасение от циклона.

«Я кричал, потому что видел: мне конец», - сказал он.

«Повреждено почти все, водоочистная станция, электрические опоры, много чего нужно восстанавливать, - говорит Баллоз. - Люди ничего не могут сделать, они никуда не могут уехать и ждут помощи, еды, электричества и воды, ведь водопровода нет».