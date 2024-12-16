Жители Майотты, французской территории в Индийском океане, рассказывают об «апокалиптических сценах», вызванных сильнейшим за последние 90 лет штормом.
«Ощущение как после ядерной войны». Жители Майотты рассказывают, как пережили циклон
Циклон «Шидо», скорость ветра в котором превышала 225 км/ч, сравнял с землей районы, где самые бедные жители острова жили в лачугах с жестяными крышами.
«У нас уже три дня нет воды», - сказал один из жителей столицы Мамудзу. «У некоторых моих соседей нет еды и воды», - сказал другой.
Спасатели, в том числе прибывшие из Франции, прочесывают завалы в поисках выживших. Подтверждена гибель двадцати человек, но местный префект заявил, что речь может идти о тысячах.
Власти заявили, что затрудняются установить число погибших из-за большого количества нелегальных мигрантов - более 100 000 человек. Население территории - 320 000 человек.
Повсеместный ущерб инфраструктуре - поваленные линии электропередач и непроходимые дороги - серьезно затрудняет проведение чрезвычайных операций.
Первый грузовой рейс после циклона доставил брезент для аварийных убежищ, но в некоторых районах ощущается острая нехватка еды, воды и жилья.
Житель Мамудзу Джон Баллоз не может поверить в свое спасение от циклона.
«Я кричал, потому что видел: мне конец», - сказал он.
«Повреждено почти все, водоочистная станция, электрические опоры, много чего нужно восстанавливать, - говорит Баллоз. - Люди ничего не могут сделать, они никуда не могут уехать и ждут помощи, еды, электричества и воды, ведь водопровода нет».
Другой столичный житель Мохамед Измаил в интервью агентству Reuters назвал ситуацию трагедией и сказал: «Ощущение как после ядерной войны… Я видел, как исчез целый квартал».
«Больше всего меня беспокоит голод», - сказала французским СМИ сенатор от Майотты Салама Рамиа. По ее словам, с субботы «есть люди, которым нечего есть и пить».
Префект острова Франсуа-Ксавье Бьевиль заявил местным СМИ, что число погибших может значительно возрасти, когда ущерб будет полностью оценен. Он предупредил, что количество погибших «определенно составит несколько сотен человек» и может достичь тысяч.
Предположительно, самые бедные общины Майотты, включая нелегальных мигрантов, которые прибыли на французскую территорию в попытке получить убежище, пострадали особенно сильно из-за особенностей их жилья.
По словам префекта, мусульманская традиция хоронить умерших в течение 24 часов также затрудняет документирование числа погибших.
На Майотту для оказания помощи прибыли 110 французских солдат, еще 160 находятся в пути.
Министр внутренних дел Франции Бруно Ритейло посетил Майотту и заявил, что для того, чтобы подсчитать число погибших, потребуется много дней.
Операция по оказанию помощи координируется с острова Реюньон - еще одной заморской территории Франции.
Представитель французского Красного Креста Эрик Сам Ва в интервью Би-би-си назвал ситуацию «хаотичной».
По его словам, из 200 добровольцев Красного Креста на Майотте удалось связаться только с 20, и он выразил опасения по поводу общего числа погибших.
«Трущобы полностью разрушены, мы не получили ни одного сообщения о перемещенных лицах, так что реальность в ближайшие дни может быть ужасной», - сказал он.
Франция колонизировала Майотту в 1841 году, а к началу XX века присоединила к своим заморским территориям три основных острова, составляющих архипелаг Коморские острова.
В 1974 году Коморские острова проголосовали за независимость, но Майотта решила остаться частью Франции.
Население острова в значительной степени зависит от французской финансовой помощи и уже давно страдает от бедности, безработицы и политической нестабильности.
Около 75% населения живут за чертой бедности. Примерно каждый третий житель - безработный.
Циклон «Шидо» также обрушился на Мозамбик, где вызвал ливневые наводнения, с корнем вырвал деревья и повредил здания примерно в 40 км к югу от северного города Пемба. Сообщается о трех погибших.
По сообщениям местных властей, в субботу утром циклон вызвал разрушение зданий и отключение электричества в северных прибрежных провинциях Нампула и Кабо-Делгадо.
Гай Тейлор, представитель гуманитарной организации ЮНИСЕФ в Мозамбике, сказал: «Мы получили очень сильный удар. Многие дома были разрушены или серьезно повреждены, а медицинские учреждения и школы не работают».
По словам Тейлора, ЮНИСЕФ обеспокоен «потерей доступа к важнейшим услугам», включая медицинское обслуживание, чистую воду и предметы санитарии, а также «распространением таких заболеваний, как холера и малярия».
«Шидо» - очередной смертоносный шторм, растущая интенсивность которых, по мнению некоторых, связана с изменением климата.
Необычно теплые воды Индийского океана усилили мощность циклона, сообщил AFP метеоролог Франсуа Гуран из метеорологической службы Meteo France.
По прогнозам метеорологов, ослабевший циклон должен пересечь южную часть Малави, затем мозамбикскую провинцию Тете, после чего он направится в сторону Зимбабве в течение ночи и во вторник. При этом к вечеру вторника все еще может выпасть от 150 до 300 мм осадков.