Министр обороны России Андрей Белоусов заявил сегодня на встрече в своем ведомстве, что Россия должна подготовиться к нескольким сценариям, а также к войне с НАТО в Европе в течение ближайших десяти лет, сообщает The Kyiv Independent.
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Министр обороны РФ: Россия должна подготовиться к возможной войне с НАТО в ближайшие десять лет
Говоря о возможной конфронтации с альянсом, Белоусов указал на неуточненные им изменения в доктринах стран-членов НАТО и на то, что было согласовано на июльском саммите в Вашингтоне.