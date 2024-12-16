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Министр обороны РФ: Россия должна подготовиться к возможной войне с НАТО в ближайшие десять лет

Перевод: Павел Соболев
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Министр обороны России Андрей Белоусов.
Министр обороны России Андрей Белоусов. Фото: GRIGORY SYSOYEV / POOL / AFP / Scanpix

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил сегодня на встрече в своем ведомстве, что Россия должна подготовиться к нескольким сценариям, а также к войне с НАТО в Европе в течение ближайших десяти лет, сообщает The Kyiv Independent.

Говоря о возможной конфронтации с альянсом, Белоусов указал на неуточненные им изменения в доктринах стран-членов НАТО и на то, что было согласовано на июльском саммите в Вашингтоне.

«(Подготовка к войне) обозначена решениями, принятыми на саммите Североатлантического альянса в июле этого года. Это также отражено в доктринальных документах США и других стран НАТО, - сказал Белоусов. - В этом году Вооруженные Силы Российской Федерации решили задачи, поставленные Главнокомандующим в рамках коллективного жесткого противостояния с Западом, которое продолжает углубляться и нарастать», - добавил Белоусов.

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