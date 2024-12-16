Министр обороны РФ: Россия должна подготовиться к возможной войне с НАТО в ближайшие десять лет

Говоря о возможной конфронтации с альянсом, Белоусов указал на неуточненные им изменения в доктринах стран-членов НАТО и на то, что было согласовано на июльском саммите в Вашингтоне.

«(Подготовка к войне) обозначена решениями, принятыми на саммите Североатлантического альянса в июле этого года. Это также отражено в доктринальных документах США и других стран НАТО, - сказал Белоусов. - В этом году Вооруженные Силы Российской Федерации решили задачи, поставленные Главнокомандующим в рамках коллективного жесткого противостояния с Западом, которое продолжает углубляться и нарастать», - добавил Белоусов.