Elron опубликовал расписание поездов Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс

Сообщение Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс будет осуществляться с двумя пересадками. Пока билеты необходимо приобретать на сайтах соответствующих операторов поездов или непосредственно в поезде. Однако уже начата разработка единой системы продажи билетов, сообщил председатель правления Elron Лаури Бетлем.

Согласно расписанию, поездка на поезде из Таллинна в Вильнюс занимает чуть более десяти часов. Фото: Elron

В Эстонии перевозку обеспечивает Elron. Экспресс-поезд по маршруту Таллинн-Тарту-Валга делает остановки на следующих станциях: Балтийский вокзал, Китсекюла, Юлемисте, Тапа, Тамсалу, Йыгева, Тарту, Эльва и Валга.

В Латвии до Риги поезд обслуживает AS Pasažieru vilciens (Vivi). Остановки: Валга, Лугажи, Стренчи, Валмиера, Лоде, Цесис, Иерики, Лигатне, Сигулда, Инчукалнс, Югла, Земитаны и Рига.

В Латвии от Риги и далее по Литве поезд обслуживает LTG Link. Остановки: Рига, Елгава, Йонишкис, Шяуляй, Радвилишкис, Кедайняй, Йонава, Кайшядорис, Вильнюс.

По словам председателя правления Elron Лаури Бетлема, продолжаются подготовительные работы по запуску отдельного маршрута Тарту-Рига, который планируется открыть в 2025 году.

Билеты на участок соединенного маршрута Таллинн-Тарту-Валга от Elron поступят в продажу на сайте www.elron.ee, как только инфраструктурная компания официально утвердит расписание на следующий год.