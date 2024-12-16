Во вторник, 17 декабря, президент Алар Карис встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который находится в Таллинне для участия во встрече глав государств Объединенного экспедиционного корпуса.
Алар Карис во вторник в Таллинне встретится с премьером Великобритании
Глава эстонского государства и премьер-министр Великобритании встретятся на борту британского фрегата HMS Iron Duke, пришвартованного в Старой гавани Таллинна, передала пресс-служба канцелярии президента.
Президент Карис и премьер-министр Стармер обсудят вопросы сотрудничество между Эстонией и Великобританией, европейскую безопасность, партнерство в НАТО и укрепление обороноспособности Альянса.
Британский фрегат HMS Iron Duke прибыл в Старую гавань Таллинна в конце ноября и входит в состав 1-й постоянной военно-морской группы НАТО.