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Алар Карис во вторник в Таллинне встретится с премьером Великобритании

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Британский премьер Кир Стармер.
Британский премьер Кир Стармер. Фото: Liam McBurney

Во вторник, 17 декабря, президент Алар Карис встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который находится в Таллинне для участия во встрече глав государств Объединенного экспедиционного корпуса.

Глава эстонского государства и премьер-министр Великобритании встретятся на борту британского фрегата HMS Iron Duke, пришвартованного в Старой гавани Таллинна, передала пресс-служба канцелярии президента.

Президент Карис и премьер-министр Стармер обсудят вопросы сотрудничество между Эстонией и Великобританией, европейскую безопасность, партнерство в НАТО и укрепление обороноспособности Альянса.

Британский фрегат HMS Iron Duke прибыл в Старую гавань Таллинна в конце ноября и входит в состав 1-й постоянной военно-морской группы НАТО.

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