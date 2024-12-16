Антс Фрош: на самом деле любая надежда иссякла после выстрелов в парке Фальги

Антс Фрош в интервью Postimees сказал: «Последние пару месяцев действительно были не самыми приятными. Я не выбирал стороны в сложившемся конфликте, но было очевидно, что в партии раздор, и председатель партии не справляется с его урегулированием. Решение уйти пришло на прошлой неделе после очередного обсуждения в узком кругу. Единство угасло».