Партия «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK) начала распадаться еще до того, как успела закрепиться на политической арене. Самые известные политики этой партии пришли из EKRE, однако теперь большинство из них снова ищет новые возможности.
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Антс Фрош: на самом деле любая надежда иссякла после выстрелов в парке Фальги
Антс Фрош в интервью Postimees сказал: «Последние пару месяцев действительно были не самыми приятными. Я не выбирал стороны в сложившемся конфликте, но было очевидно, что в партии раздор, и председатель партии не справляется с его урегулированием. Решение уйти пришло на прошлой неделе после очередного обсуждения в узком кругу. Единство угасло».