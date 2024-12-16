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Антс Фрош: на самом деле любая надежда иссякла после выстрелов в парке Фальги

Перевод: Сергей Светлов
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Антс Фрош.
Антс Фрош. Фото: EKRE

Партия «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK) начала распадаться еще до того, как успела закрепиться на политической арене. Самые известные политики этой партии пришли из EKRE, однако теперь большинство из них снова ищет новые возможности.

Антс Фрош в интервью Postimees сказал: «Последние пару месяцев действительно были не самыми приятными. Я не выбирал стороны в сложившемся конфликте, но было очевидно, что в партии раздор, и председатель партии не справляется с его урегулированием. Решение уйти пришло на прошлой неделе после очередного обсуждения в узком кругу. Единство угасло».

По его мнению, одной из причин неудачи ERK и ухода членов стала поспешность, вызванная активизмом некоторых бывших членов местных отделений EKRE.

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