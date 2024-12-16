МИД вызвал посла Грузии

«Сегодняшние заявления авторитарного правительства и спикера парламента Грузии недопустимы, враждебны и полны лжи, - пояснил глава МИД Маргус Цахкна причины вызова посла Грузии. - Прискорбно, что представители государства, суверенитет, территориальную целостность и проевропейское развитие которого Эстония поддерживала около 30 лет, позволяют себе враждебную риторику в адрес суверенитета Эстонии, тем самым повторяя российские доводы».

В разговоре с послом также подняли вопрос прошедших в Грузии парламентских выборов, предшествовавшего им и последовавшего за ними периода. Международные наблюдательные организации заявили о крупных нарушениях, а правительство Эстонии также выразило свою позицию посредством заявления министра Цахкна.

На встрече с послом Цахкна подчеркнул, что жестокий разгон демонстраций на улицах в Грузии является недопустимым и нарушает права человека. «Эстония как правовое государство не может с этим мириться. Мы выступили с соответствующими заявлениями и ввели санкции в виде запрета на въезд для 25 ответственных политиков и чиновников высокого ранга, - сказал Цахкна. - Решение правящей партии остановить евроинтеграцию Грузии шокировало людей и вывело их на улицы, чтобы выразить свои убеждения, и у них есть на это право».