Из-за аварии затруднено движение на шоссе Тапа-Лообу

В 17:25 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в волости Кадрина на шоссе Тапа-Лообу. По предварительным данным, столкнулись автомобили Dacia и Honda CR-V.

В обоих автомобилях находились только водители, которые не жаловались на свое состояние здоровья, однако скорая помощь на всякий случай осмотрела их. Никто не пострадал.