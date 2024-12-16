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Из-за аварии затруднено движение на шоссе Тапа-Лообу

Перевод: Сергей Светлов
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В понедельник вечером, 16 декабря, на шоссе Тапа-Лообу в уезде Ляэне-Вирумаа столкнулись два легковых автомобиля, из-за чего движение на этом участке временно затруднено.

В 17:25 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в волости Кадрина на шоссе Тапа-Лообу. По предварительным данным, столкнулись автомобили Dacia и Honda CR-V.

В обоих автомобилях находились только водители, которые не жаловались на свое состояние здоровья, однако скорая помощь на всякий случай осмотрела их. Никто не пострадал.

Полицейский патруль продолжает работать на месте происшествия, чтобы выяснить причину аварии.

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