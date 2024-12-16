В выходные Департамент здоровья и Департамент лекарственных средств получили сообщение, что после инъекции в глаз, сделанной в одной из столичных глазных клиник, у нескольких десятков пациентов развилось внутриглазное воспаление. Около 20 человек до сих пор находятся под наблюдением в больнице, и, по словам Департамента лекарственных средств, полностью исключить нарушение гигиенических требований нельзя.
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Десятки пациентов попали в больницу с воспалением после инъекции в глаз
В прошлую среду в одной из глазных клиник Таллинна 29 пациентам планово сделали внутриглазную инъекцию препаратом Avastin. Через два дня врачу сообщили, что у 24 из них появились побочные эффекты, проявляющиеся внутриглазным воспалением, что требует немедленного лечения.