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Десятки пациентов попали в больницу с воспалением после инъекции в глаз

Перевод: Сергей Светлов
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Несколько десятков пациентов были направлены в офтальмологическое отделение Ида-Таллиннской центральной больницы, где им оказали срочную неотложную помощь.
Несколько десятков пациентов были направлены в офтальмологическое отделение Ида-Таллиннской центральной больницы, где им оказали срочную неотложную помощь. Фото: Taavi Sepp

В выходные Департамент здоровья и Департамент лекарственных средств получили сообщение, что после инъекции в глаз, сделанной в одной из столичных глазных клиник, у нескольких десятков пациентов развилось внутриглазное воспаление. Около 20 человек до сих пор находятся под наблюдением в больнице, и, по словам Департамента лекарственных средств, полностью исключить нарушение гигиенических требований нельзя.

В прошлую среду в одной из глазных клиник Таллинна 29 пациентам планово сделали внутриглазную инъекцию препаратом Avastin. Через два дня врачу сообщили, что у 24 из них появились побочные эффекты, проявляющиеся внутриглазным воспалением, что требует немедленного лечения.

Такие инъекции в глаз обычно используются для лечения ряда глазных заболеваний: например, возрастной макулодистрофии, отека сетчатки, вызванного окклюзией сосудов глазного дна или диабетом, а также кровоизлияния в стекловидное тело и отека макулы при других заболеваниях глаз.

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