Британский и норвежский премьер-министры Кир Стармер и Йенс Гар Стёре прибыли в Эстонию вместе после двусторонней встречи в Норвегии перед саммитом (JEF).

Оценивая ситуацию с безопасностью в Европе, Стармер отметил: «Я не мог представить, что увижу танки России, пересекающие границы европейских стран». Он подчеркнул, что Россия совершила стратегические ошибки, усилив НАТО: «Союз сейчас сильнее, чем был многие годы».

По его словам, Украину нужно поставить в максимально сильное положение, независимо от возможных переговоров. Он также заявил, что санкции должны нанести еще больший ущерб российской экономике, а обучение украинских военных остается важным аспектом поддержки.

Норвежский премьер-министр Йенс Стёре согласился, что НАТО укрепилось. Он призвал к сотрудничеству в борьбе с гибридными угрозами и отметил роль Эстонии в области информационных технологий: «Эстония - важная страна благодаря своим навыкам в IT-сфере».

Стёре также поднял вопрос о теневом флоте, который нарушает санкции и несет экологическую угрозу. «Это как денежный поезд для России», - отметил Кристен Михал. Он предупредил о возможной экологической катастрофе, если разливы нефти достигнут берегов Эстонии или Финляндии.

Михал подчеркнул: «Нет признаков того, что Путин изменил свои цели». Премьер-министр Эстонии считает, что только давление вынудит Россию к переговорам. Стёре добавил: «Украина нуждается в четком послании поддержки. Мы не сдаемся и готовы увеличивать помощь».

Стёре также вспомнил о своем телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Он сказал Трампу, что у него есть то, чего нет у Путина, - друзья. Также он напомнил американцу, что война в Украине - это не гражданская война в Европе, поскольку в ней участвуют северокорейцы и иранцы.

Обсуждая расходы на оборону, Стармер отметил их положительное влияние на развитие технологий. Стёре напомнил, что цель тратить два процента ВВП на оборону была поставлена еще в 2014 году, и сейчас 25 стран НАТО достигли этого уровня. Норвегия планирует почти удвоить свой оборонный бюджет за 12 лет.

В заключение Стёре подчеркнул необходимость совместной борьбы с гибридными угрозами и укрепления военно-морского патрулирования. Михал подтвердил, что результаты переговоров JEF приведут к общей позиции по этим вопросам.