В прошлом году компьютерные мошенники совершили в Эстонии более 2000 преступлений

Министр отметила, что в 2023 году количество зарегистрированных преступлений в целом увеличилось, однако положительным моментом является то, что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, имеет тенденцию к снижению. В прошлом году значительно увеличилось число компьютерных мошенничеств: по сравнению с 2022 годом было зарегистрировано почти в два раза больше случаев.

В 2023 году количество зарегистрированных в Эстонии преступлений выросло после десяти лет. В этом году количество преступлений увеличилось примерно на четыре процента. В то же время в Эстонии меньше людей, считающих преступность самой большой проблемой страны, чем в соседних государствах, а 71 процент людей по-прежнему чувствует себя в безопасности в темное время суток в своем районе.

«Эта статистика показывает, что мы сделали правильный выбор в уголовной политике и ее реализации. Мы можем чувствовать себя в безопасности, только если у нас безопасное общество в целом, - сказала министр. - Поэтому мы будем продолжать работать над тем, чтобы чувство безопасности, к которому привыкли люди, сохранялось».

В прошлом году резко возросло число случаев компьютерного мошенничества: по сравнению с 2022 годом их было зарегистрировано почти в два раза больше. В число мошенничеств входили обманные телефонные звонки и смс, а также взлом различных аккаунтов в социальных сетях и электронной почте.