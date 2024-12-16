Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста в понедельник, 16 декабря, представила Рийгикогу обзор состояния уголовного правосудия в Эстонии, отметив, в частности, что в прошлом году компьютерные мошенники совершили в Эстонии более 2000 преступлений.
В прошлом году компьютерные мошенники совершили в Эстонии более 2000 преступлений
Министр отметила, что в 2023 году количество зарегистрированных преступлений в целом увеличилось, однако положительным моментом является то, что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, имеет тенденцию к снижению. В прошлом году значительно увеличилось число компьютерных мошенничеств: по сравнению с 2022 годом было зарегистрировано почти в два раза больше случаев.
В 2023 году количество зарегистрированных в Эстонии преступлений выросло после десяти лет. В этом году количество преступлений увеличилось примерно на четыре процента. В то же время в Эстонии меньше людей, считающих преступность самой большой проблемой страны, чем в соседних государствах, а 71 процент людей по-прежнему чувствует себя в безопасности в темное время суток в своем районе.
«Эта статистика показывает, что мы сделали правильный выбор в уголовной политике и ее реализации. Мы можем чувствовать себя в безопасности, только если у нас безопасное общество в целом, - сказала министр. - Поэтому мы будем продолжать работать над тем, чтобы чувство безопасности, к которому привыкли люди, сохранялось».
В прошлом году резко возросло число случаев компьютерного мошенничества: по сравнению с 2022 годом их было зарегистрировано почти в два раза больше. В число мошенничеств входили обманные телефонные звонки и смс, а также взлом различных аккаунтов в социальных сетях и электронной почте.
«В прошлом году с помощью компьютеров было совершено более 2 000 преступлений, что слишком много для маленькой Эстонии, - сказала Пакоста. - Такие преступники пользуются доверчивостью людей, их невежеством или недостаточной цифровой компетентностью. Проблема серьезная, потому что компьютерные преступники работают не покладая рук и постоянно придумывают новые способы поймать жертву».
«К счастью, мы сами можем многое сделать для предотвращения подобных преступлений. Например, мы можем поговорить со своими близкими о том, как распознать подозрительную ссылку или сайт, или узнать больше о том, как лучше защитить свои конфиденциальные данные от любопытных незнакомцев», - добавила она.
Министр Пакоста также отметила, что, хотя общий уровень преступности немного вырос, преступность среди несовершеннолетних снизилась: «Это отличная новость. Мы также должны поблагодарить социальную и образовательную системы, потому что они работают над профилактикой. В рождественский месяц мне особенно приятно видеть, что именно благодаря межсекторальному сотрудничеству мы добились таких результатов. Конечно, на этом наша работа не закончена, потому что профилактика - это марафон, а не спринт».
Министерство юстиции в партнерстве с организацией Victim Support Europe опробовало новые инструменты для выявления жертв преступлений в системе здравоохранения и оказания помощи, ориентированной на жертву. Они получили множество положительных отзывов. Поэтому в сотрудничестве с Министерством социальных дел Мальты и Португалии и организацией Victim Support Europe был запущен международный проект по доработке и распространению передового опыта по всей Эстонии.
Развитие системы уголовного правосудия для помощи жертвам также поддерживается Директивой ЕС о насилии в отношении женщин и домашнем насилии. Она направлена на улучшение доступа жертв к правосудию и укрепление помощи и поддержки, учитывающей особые потребности жертв насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
«С точки зрения уголовного права, многие из преступлений, предусмотренных директивой, уже наказуемы в нашей стране, но будут добавлены новые, особенно в области кибернасилия, такие как обмен интимными или манипулируемыми материалами без согласия и кибердомогательства», - объяснила министр.
Министерство юстиции также завершило работу над поправками к Уголовно-процессуальному кодексу, которые позволят упростить судебный процесс. Согласно поправкам, суд должен будет исследовать доказательства фактов, являющихся предметом спора между сторонами.
Кроме того, будет проще принимать меры против задержек в судебном разбирательстве. Поправки также улучшат доступ общественности к судебным решениям. Если до сих пор решение суда обнародовалось только после его вступления в силу, то в будущем судебные решения будут публиковаться в Riigi Teataja сразу после вынесения решения. Это позволит знакомиться с судебной практикой с момента вынесения решений.
«Поправка является хорошим примером того, что, хотя в Эстонии уголовное судопроизводство одно из самых быстрых в Европе, все же можно оптимизировать процесс, не жертвуя основными правами людей», - объяснила министр.
Также продолжается работа по предотвращению преступлений, в том числе связанных с зависимостью и психическими расстройствами. С этой целью был создан Совет по профилактике, координирующий межсекторальную профилактику, а также подгруппы, которые разработали план действий на ближайшие годы. «Но прежде чем мы сможем быть уверены в том, что у нас есть хорошо функционирующая система профилактики, нам также необходимо решить проблему снижения количества повторных правонарушений и рискованного поведения как среди молодежи, так и среди взрослых», - отметила Пакоста.
В 2023 году снизился один из видов массовых преступлений - вождение в нетрезвом виде. В последние годы основное снижение произошло среди водителей-рецидивистов, где большую помощь оказали безопасные альтернативы наказанию или реальное тюремное заключение для рецидивистов.
Пакоста также отметила, что многолетняя уголовная политика, предусматривающая реальное тюремное заключение только в тех случаях, когда обществу угрожает опасность, дала свои результаты в прошлом году. «Количество заключенных сократилось настолько, что мы можем частично закрыть одну из трех наших тюрем, - сказала она. - В ситуации, когда общество чувствует себя в безопасности, это можно рассматривать как хорошее развитие событий».