Европейские страны договорились о сдерживании российского теневого флота

Россия использует свой теневой флот, чтобы обойти санкции и смягчить их воздействие на Россию. Двенадцать стран согласились пресекать и сдерживать деятельность российского теневого флота, чтобы предотвращать незаконные операции и увеличить стоимость войны России против Украины.

По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, теневой флот России представляет угрозу для безопасности, экономики и окружающей среды Европы: «Те, кто решил действовать в тени, должны принять последствия».

«Мы предпринимаем согласованные шаги для сдерживания теневого флота России и предотвращения попыток обойти санкции», - добавил он.

Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония дадут указания своим морским властям требовать от подозреваемых теневых судов предоставления соответствующих страховых свидетельств при прохождении Ла-Манша, пролива Большой Бельт, Эресунна между Данией и Швецией и Финского залива. Информация, собранная странами-участницами, включая сведения о судах, которые решили не отвечать на запросы, будет оцениваться и приниматься совместно.