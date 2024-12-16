Местные жители кормят бродячих кошек в Покровске. Фото: ROMAN PILIPEY / AFP / SCANPIX

После начала войны в 2014 году сотрудники университета, которые были вынуждены уехать из Донецка и обосноваться в Покровске, теперь готовятся к новому переселению - на этот раз на запад Украины, во Львов.

Главный корпус университета теперь представляет собой разбомбленный остов. Доцент Ольга Богомаз последний раз была возле здания 20 августа - на следующий день после попадания снаряда. «Этот день я запомню навсегда. Я поняла, что это конец», - сказала она.

Пережившая начало конфликта еще десять лет назад, Богомаз признается, что, глядя на очередное разрушение, чувствует боль и гнев. «Они уничтожили не только здание. Они разрушили его историю и надежды преподавателей и студентов на возвращение», - сказала она в интервью AFP.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский недавно описал битву за Покровск как крайне тяжелую. Некоторые наблюдатели утверждают, что город уже потерян, и начался поиск виновных: обвиняют якобы оторванных от реальности генералов, задержки в поставках дронов и проблемы с организацией оборонительных линий.

«Все уже смирились с тем, что [россияне] войдут в Покровск», - заявил один украинский солдат своим 200 000 подписчикам в социальных сетях.

На ветреной опушке у Покровска командир немецкого танка Leopard придерживается того же мнения.