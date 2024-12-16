Стая бродячих собак - худых и промокших от дождя - лаяла от страха, когда гул артиллерийского огня российских войск отражался от стен заброшенных советских зданий и православной церкви в прифронтовом городе Покровске. Собаки бросились искать укрытие в пустом продуктовом магазине от обстрелов, которые подступили к окраинам города вместе с войсками Кремля.
«Мы думали, что нас защитят»: жители Покровска готовятся к скорому падению города
Тем временем пожилые жители, подметавшие улицы и сидевшие на автобусной остановке, едва реагировали на звуки войны. «Ничего особенного», - отмахнулась от опасений 51-летняя владелица магазина Светлана, несмотря на артиллерийский огонь, ведущийся в направлении Покровска.
Гораздо больше женщина была потрясена быстрым продвижением московских войск и тем, что оккупационные силы могут вскоре появиться на улицах города, в котором она родилась и вырастила свою семью. «Мы думали, что нас защитят. Я думала, что будет настоящая битва за Покровск. Я этого не ожидала, я не ожидала этого», - вздыхала она в беседе с журналистами AFP.
Падение важного железнодорожного и шахтерского города в руки российских войск стало бы самым крупным поражением Украины за последний год, который уже принес ряд военных и политических неудач. Однако это было предсказуемо уже некоторое время.
Закрытые двери и руины зданий
Президент Украины Владимир Зеленский еще в июле признал, что его армии не хватает солдат и огневой мощи, чтобы сдержать российское наступление.
Журналисты AFP, неоднократно посещавшие Покровск, своими глазами видели последствия многомесячных российских бомбардировок города: разрушенные мосты и завалы зданий, покрытые снегом.
Железнодорожная станция, которую жители Покровска использовали для бегства, теперь заброшена и заколочена досками.
Банки закрылись еще в сентябре. Подача газа была прекращена на прошлой неделе, а жизненно важные для украинской металлургической промышленности шахты начали закрываться.
После начала войны в 2014 году сотрудники университета, которые были вынуждены уехать из Донецка и обосноваться в Покровске, теперь готовятся к новому переселению - на этот раз на запад Украины, во Львов.
Главный корпус университета теперь представляет собой разбомбленный остов. Доцент Ольга Богомаз последний раз была возле здания 20 августа - на следующий день после попадания снаряда. «Этот день я запомню навсегда. Я поняла, что это конец», - сказала она.
Пережившая начало конфликта еще десять лет назад, Богомаз признается, что, глядя на очередное разрушение, чувствует боль и гнев. «Они уничтожили не только здание. Они разрушили его историю и надежды преподавателей и студентов на возвращение», - сказала она в интервью AFP.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский недавно описал битву за Покровск как крайне тяжелую. Некоторые наблюдатели утверждают, что город уже потерян, и начался поиск виновных: обвиняют якобы оторванных от реальности генералов, задержки в поставках дронов и проблемы с организацией оборонительных линий.
«Все уже смирились с тем, что [россияне] войдут в Покровск», - заявил один украинский солдат своим 200 000 подписчикам в социальных сетях.
На ветреной опушке у Покровска командир немецкого танка Leopard придерживается того же мнения.
Его боевая машина несколько раз подвергалась ударам российских дронов. Его задача в составе 68-й бригады - вести огонь по российской пехоте, которая прорывается вперед, зарывается в землю и вновь возобновляет наступление.
Эта тактика требует жертв - по словам Сырского, российские войска теряют до 400 человек в день убитыми и ранеными. Однако полиция Покровска рассказала AFP, что эта стратегия позволила российской пехоте приблизиться на расстояние до двух километров от окраин города.
Скоро начнутся уличные бои
«Они носятся туда-сюда, как мухи, целыми стаями. В Покровске скоро начнутся уличные бои», - рассказал 34-летний член танкового экипажа по прозвищу Цыган.
Несмотря на растущее убеждение, что время для защиты города почти истекло, по словам чиновников, в Покровске, который когда-то был домом для 60 000 человек, все еще остается около 10 000 жителей. На улицах до сих пор висят старые плакаты, призывающие гражданских лиц к эвакуации.
21-летняя студентка Анна вместе с матерью наконец решила последовать этому призыву в прошлую субботу. Собрав в шесть сумок имущество, накопленное за всю жизнь, они отправились в Киев - город, где Анна никогда не была и где не знает ни одного человека.
По словам водителя бронированного микроавтобуса, который вывез их из Покровска, во время предыдущей эвакуации машина получила два попадания дронов.
Проходящая мимо пункта сбора эвакуируемых женщина, ища питьевую воду, спросила, перекрикивая шум ракетного обстрела, сможет ли она тоже покинуть город.
«Некоторые люди уезжают в последний момент. В квартире холодно. Все разваливается. Это горе», - сказала Анна, которая не захотела называть свою фамилию.
По ее словам, она будет скучать по дому и надеется когда-нибудь вернуться, но только при одном условии. «Если город все еще будет частью Украины», - сказала Анна перед тем, как залезть в микроавтобус.