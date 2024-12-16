Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии

Пока сирийские повстанцы один за другим брали под свой контроль города, Асад не появлялся на публике. Из-за этого циркулировали слухи о том, что он мог бежать из страны.

Агентство Reuters на прошлой неделе писало, что Асад не предупредил своих сторонников и родственников о бегстве. По версии источника издания, за несколько часов до отъезда из страны Асад собрал высокопоставленных сотрудников спецслужб и военных и заверил их, что «военная помощь от России уже в пути».

Еще раньше агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что побег Асада организовала разведка России: Москва якобы убедила его, что он проиграет борьбу с вооруженными группировками во главе с исламистами, и предложила ему и его семье воспользоваться безопасным коридором, если он немедленно уедет.

Тем временем сирийские повстанческие группировки продолжают формировать переходное правительство.

Самая влиятельная из них, «Хайят Тахрир аш-Шам» была создана в 2011 году под названием «Джабхат ан-Нусра» и годом позже присягнула на верность «Аль-Каиде».

В 2016 году «Джабхат ан-Нусра» разорвала связи с «Аль-Каидой» и позже, объединившись с другими группировками, взяла название «Хайят Тахрир аш-Шам». Однако ООН, США, Великобритания и ряд других стран продолжают относить ее к террористическим группировкам.

Лидер ХТШ Абу Мухаммед аль-Джулани пообещал проявлять терпимость к различным религиозным группам и сообществам Сирии. Однако джихадистское прошлое возглавляемой им группировки заставляет некоторых сомневаться в том, что он выполнит свои обещания.