Swedbank: огромная часть клиентов не имеет сбережений

Анализ финансового поведения жителей Эстонии, проведенный Swedbank, показывает, что в ноябре средний остаток на счетах частных лиц был стабильным, оставаясь на том же уровне, что и в прошлом году. В разных возрастных группах заметных изменений не произошло. Исключением является возрастная группа 65+, у которой средний остаток на счете увеличился по сравнению с годом ранее.

«Если мы посмотрим на средний остаток на счете, то он составляет €4400, но эта цифра не дает правильной картины. Распределение остатков на счетах очень неравномерно, то есть у некоторых клиентов на счетах лежат очень большие суммы, в то время как почти у 70% клиентов нет никаких сбережений», - говорит Тармо Улла, руководитель отдела розничных банковских услуг Swedbank.