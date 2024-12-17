Согласно свежим данным Swedbank, хотя объем сбережений в Эстонии растет, их распределение очень неравномерно, а у очень большой части людей за душой ничего нет.
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Swedbank: огромная часть клиентов не имеет сбережений
Анализ финансового поведения жителей Эстонии, проведенный Swedbank, показывает, что в ноябре средний остаток на счетах частных лиц был стабильным, оставаясь на том же уровне, что и в прошлом году. В разных возрастных группах заметных изменений не произошло. Исключением является возрастная группа 65+, у которой средний остаток на счете увеличился по сравнению с годом ранее.