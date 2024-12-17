Детей мигрантов больше не будут брать в школы, заблокирован Viber, регионы вводят карточки на еду. Обзор событий в РФ

Несколько месяцев назад в России заблокировали модный мессенджер Discord, которым пользовались геймеры, айтишники и бизнес-команды. Теперь добрались до мессенджера для массового потребителя в регионах. Вряд ли со зла или от большой любви к цензуре. Скорее всего, чтобы просто показать: да, мы и так можем, и вообще, как угодно, и ничего нам за это не будет.

Чтобы гражданам хватало на еду

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных объявил о повторном введении в регионе продуктовых карточек с января 2025 года. Эксперимент с карточками проходил в области несколько месяцев в 2022 году и был признан успешным. Теперь его собираются повторить.

Сеть магазинов «Магнит». Фото: Maxim Shipenkov

Карточки будут выдаваться «незащищенным категориям граждан» – пока их перечень доподлинно неизвестен, но вероятнее всего речь идет о гражданах с доходом ниже прожиточного минимума. По карточкам можно будет купить до 36 наименований продуктов, в основном, базовых. В 2022 году каждому нуждающемуся выделялась предоплаченная на шесть тысяч рублей трехмесячная карта – то есть, предполагалось, что потратить можно две тысячи рублей в месяц.