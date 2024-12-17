Детей без российского гражданства и без знания русского языка теперь запрещено брать в школы России – закон с такими ограничениями приняла Госдума. Viber – третий по популярности мессенджер в России – заблокирован по требованию Роскомнадзора из-за «регулярного размещения запрещенного контента». Калининградская область и Камчатка ввели карточки на еду, и этот опыт планируется распространить на всю страну из-за продолжающегося роста инфляции даже по официальной статистике.
Детей мигрантов больше не будут брать в школы, заблокирован Viber, регионы вводят карточки на еду. Обзор событий в РФ
Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Очередной шовинистский закон
Госдума России приняла в трех чтениях поправки в закон «Об образовании в РФ», согласно которым детей без российского гражданства и без знания русского языка запрещено принимать в общеобразовательные школы. Чтобы получить возможность учиться, они должны будут пройти «проверку законности нахождения на территории России», а самое главное – пройти тестирование по русскому языку. Тестирование обещают организовать бесплатно в специальных государственных центрах, а вот подготовка к нему ляжет на плечи самих мигрантов.
С детьми мигрантов (в основном из стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана) в спальных районах российских городов ситуация иногда действительно катастрофическая. В начальных классах школ в таких районах до половины детей подчас не знают русского языка, а учителя не имеют никакой специальной подготовки – ни методический, ни уж тем более языковой.
Сейчас ситуация просто отправлена на самотек в надежде, что все это как-то «само рассосется». Больше того, значительная часть этих не говорящих по-русски детей давно являются гражданами России (кто по рождению, кто по другим обстоятельствам). То есть, их-то никак нельзя лишить доступа в школы. И новый закон их никак не касается.
Иными словами, проблему адаптации детей мигрантов в российских школах новый закон никак не решает. Зато позволяет многочисленным российским депутатам громко заявлять, что теперь-то они побороли засилье иностранцев в школах: на радость их малообразованному электорату, который всегда любил что-то шовинистическое.
Например, некогда третье лицо в стране, а ныне – руководитель фриковской партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов в ходе обсуждения этого закона заявил: «знаешь русский язык – ты будешь учиться в российской школе. Не знаешь русский – до свидания, в кишлак, к себе домой».
Это лишь очередной шовинистический закон, которых в России за последние несколько лет принято во множестве. Чего только стоят запреты на работу мигрантам в торговле, перевозках, образовании, а подчас и во всей сфере услуг, которые ввели уже три десятка российских регионов. Как и ее исторический предшественник, нацистская Германия, нынешняя Россия выбрала самый легкий путь и обвинила во всех своих бедах мигрантов. И теперь очень громко с ними борется.
Неправильно высказывался об СВО
Роскомнадзор заблокировал третий по популярности мессенджер в России – Viber, объяснив это многочисленными нарушениями российского законодательства. По данным исследовательской компании Mediascope, Viber используют ежедневно около 14% населения страны. Причем мессенджер имеет устойчивую репутацию старомодного средства общения для возрастных россиян – то есть, цензура зачем-то ударила по своему самому преданному электорату.
Видимо, потому что он, электорат, все равно привык соглашаться с любыми действиями власти, а она, власть, за счет такой эффектной блокировки отчитается об успешной борьбе с иностранным влиянием и прочей преступностью.
Власти обвинили администрацию мессенджера в распространении «недостоверной информации об СВО» (куда же без этого), в использовании Viber «в террористических и экстремистских целях», в продаже наркотиков, а также вербовке граждан для совершения преступлений – прежде всего, в сфере все той же наркоторговли.
Несколько месяцев назад в России заблокировали модный мессенджер Discord, которым пользовались геймеры, айтишники и бизнес-команды. Теперь добрались до мессенджера для массового потребителя в регионах. Вряд ли со зла или от большой любви к цензуре. Скорее всего, чтобы просто показать: да, мы и так можем, и вообще, как угодно, и ничего нам за это не будет.
Чтобы гражданам хватало на еду
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных объявил о повторном введении в регионе продуктовых карточек с января 2025 года. Эксперимент с карточками проходил в области несколько месяцев в 2022 году и был признан успешным. Теперь его собираются повторить.
Карточки будут выдаваться «незащищенным категориям граждан» – пока их перечень доподлинно неизвестен, но вероятнее всего речь идет о гражданах с доходом ниже прожиточного минимума. По карточкам можно будет купить до 36 наименований продуктов, в основном, базовых. В 2022 году каждому нуждающемуся выделялась предоплаченная на шесть тысяч рублей трехмесячная карта – то есть, предполагалось, что потратить можно две тысячи рублей в месяц.
По данным за 2023 год, в Калининградской области около 10% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Притом, что и сам этот прожиточный минимум довольно скромный – всего около 15 тысяч рублей в месяц на человека. То есть, в реальности откровенно бедных людей в регионе еще больше. И покупка продуктов для них все чаще становится реальной проблемой. Учитывая, что только за этот год и только официально инфляция составила больше девяти процентов, а рост стоимости потребительской корзины – почти 15 процентов.
Кстати, в России в целом число граждан с доходом ниже даже такого прожиточного минимума – почти 12 миллионов человек. То есть, практически каждый десятый.
Поэтому неудивительно, что опыт Калининградской области в Госдуме уже предложили распространить на всю Россию.
И на другом конце страны, в Камчатском крае, уже готовы поддержать инициативу коллег из самого западного региона России. Здесь жителям уже начали выдавать карточки для льготной покупки рыбы. Притом, что в магазинах на Камчатке горбуша и кета стоят не меньше 400 рублей, по карточкам эти сорта рыб будут продавать по 92 и 118 рублей за килограмм соответственно. Правда, в месяц можно будет купить строго не более пяти килограммов. Немного, зато иногда горбушу можно заменить кальмарами – они тоже входят в региональный социальный минимум.