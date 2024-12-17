Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста представила во вторник Рийгикогу обзор ситуации законодательства в Эстонии, пишет Rus.ERR.
Пакоста: для повышения доверия к правительству надо привлекать больше людей к законотворчеству
Она подчеркнула, что в законотворчестве важен не только результат, но и сам процесс достижения результата. Доверие населения и бизнеса к правительству может зависеть именно от этого процесса.
«Доверие к правительству зависит от того, в какой степени люди могут принимать участие в разработке политики. Согласно недавнему исследованию уровня доверия, проведенному Организацией сотрудничества и экономического развития (ОЭСР), это более важный фактор развития доверия, чем, например, социально-экономические или демографические характеристики человека», – заявила Пакоста.