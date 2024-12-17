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Пакоста: для повышения доверия к правительству надо привлекать больше людей к законотворчеству

Редактор: rus.postimees.ee
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Министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста.
Министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста. Фото: Mihkel Maripuu

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста представила во вторник Рийгикогу обзор ситуации законодательства в Эстонии, пишет Rus.ERR.

Она подчеркнула, что в законотворчестве важен не только результат, но и сам процесс достижения результата. Доверие населения и бизнеса к правительству может зависеть именно от этого процесса.

«Доверие к правительству зависит от того, в какой степени люди могут принимать участие в разработке политики. Согласно недавнему исследованию уровня доверия, проведенному Организацией сотрудничества и экономического развития (ОЭСР), это более важный фактор развития доверия, чем, например, социально-экономические или демографические характеристики человека», – заявила Пакоста.

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