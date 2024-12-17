Келли Сильдару нашла лучик света в тяжелой травме: у жизни были другие планы

«Я не планировала в этом году ставить дома елку, потому что в декабре я должна была три недели участвовать в соревнованиях за границей. Но так как у жизни были другие планы, я решила насладиться моментом, нарядить елку и привнести в дом рождественскую магию», - написала олимпийская призерка в Instagram.

Бронзовая медалистка Олимпийских игр в Пекине получила серьезную травму 23 ноября в Штубае. Сильдару упала во время тренировки перед этапом Кубка мира. Изначально оставалась надежда, что 22-летняя лыжница отделалась лишь испугом, но обследование выявило худшее: разрыв передней крестообразной связки (ACL) левого колена.

Опять! Осенью 2017 года Сильдару получила аналогичную травму. Более того, в январе прошлого года разрыв передней крестообразной связки (ACL) произошел уже на правой ноге. Таким образом, к настоящему времени молодая спортсменка перенесла три операции на колене, причем на одном из них - дважды.

Спортсменка едва оправилась от последней травмы. Терпеливо, шаг за шагом, ориентируясь на Олимпиаду в Милане - Кортина-д'Ампеццо, которая пройдет в феврале 2026 года, Сильдару успела принять участие в двух этапах Кубка мира, пока снова...

При этом Сильдару неоднократно повторяла, что планирует вернуться в большой спорт.