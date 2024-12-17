Важно знать: почему нужно быстрее забирать посылку из пакомата

Согласно статистике Venipak, большинство получателей быстро забирают свои посылки из автоматов – обычно в тот же день или на следующий.

«В Эстонии 71% посылок забирают в тот же день, а 17% - на следующий. Лишь около четырех процентов клиентов приходят за своими посылками через три дня или позже. Особенно заметно, что в период рождественских праздников люди стремятся забрать свои посылки как можно скорее», - отметил директор по продажам Venipak Eesti Марттен Кальдвеэ.

Чем быстрее освобождаются ячейки, тем больше посылок можно доставить. «Клиентам следует внимательно читать полученные по SMS уведомления о доставке и забирать посылки в установленный срок, который во время праздников составляет три календарных дня. Если клиент не может забрать посылку самостоятельно, следует попросить сделать это друзей или членов семьи», - добавил Кальдвеэ.

Если посылка не будет забрана из автомата в установленный срок, ее возвращают отправителю – как правило, интернет-магазину, где был сделан заказ

Кальдвеэ также подчеркнул важность заблаговременного планирования праздничных покупок: «Если рождественский шоппинг отложен на последний момент, покупателям стоит обратить внимание на указанные продавцами сроки доставки. Бесперебойная доставка зависит не только от курьерской компании, но и от планирования покупок, а также от того, насколько оперативно интернет-магазины готовят посылки для передачи курьеру».