В Ласнамяэ начнется строительство второго в Эстонии магазина Depo

Общий объем инвестиций в проект составит около 52 миллионов евро, из которых 27 миллионов евро Infortar вложит в развитие недвижимости. В свою очередь, DEPO инвестирует 25 миллионов евро в создание соответствующей своей концепции торговой площади.

Руководитель по маркетингу DEPO Римантс Юганс отметил: «Наш первый магазин в Эстонии зарекомендовал себя как место, где жители страны черпают идеи и вдохновение, находя решения для реализации своих планов. Это мотивирует нас расширять деятельность в Эстонии. Люди начали ценить нашу концепцию - широкий ассортимент товаров, доступных сразу и в больших количествах - а также последовательную и стабильную политику низких цен».

«Магазин в таллиннском районе Ласнамяэ станет 18-м в сети DEPO. Этот магазин сделает DEPO еще более доступным для тех, кто хочет улучшить свое окружение: дома, в саду и на улице. Мы уверены, что второй магазин DEPO в Таллинне станет любимым местом для совершения повседневных покупок, включая товары для активного отдыха и спорта, домашний текстиль, предметы интерьера, хозяйственные товары и продукты, а также товары для домашних животных», - добавил Юганс.

«Для Ласнамяэ это означает появление новых современных торговых площадей, а для Infortar - это новый проект сотрудничества, старт второго этапа развития территории Мустакиви и ценное дополнение к нашему портфелю недвижимости», - подчеркнул председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.

Проектирование магазина DEPO в Ласнамяэ уже стартовало, а строительство планируется начать весной 2025 года. Рядом с магазином площадью 30 000 м2 будут созданы 522 парковочных места. Для обеспечения безопасного и комфортного движения планируется реконструкция перекрестков и подъездных путей, а также строительство новой улицы. На данный момент выполнены дополнительные экологические условия, необходимые для начала строительных работ, которые должны завершиться осенью 2026 года.