От пары сотен евро до нескольких тысяч: размер премий в эстонских предприятиях сильно разнится

Немного больше работодателей (38%) уверены, что не будут выплачивать премии. Более четверти респондентов (28%) еще не приняли решение о выплате премий. Большинство респондентов планируют поощрить сотрудников в декабре этого года, но есть и те, кто планирует сделать это в марте или апреле следующего года. В это же время в прошлом году чуть больше работодателей - 39% респондентов - планировали выплатить сотрудникам премии.

Почти половина (47%) опрошенных организаций выплачивали годовые премии за последние 12 месяцев. Осенью 2023 года респондентов, которые выплачивали премии сотрудникам за последние 12 месяцев, будет немного больше (51%). Премии выплачиваются в основном на основе финансовых показателей организации и результатов работы сотрудника или команды.

Кто и какие премии получил?

Более чем в половине организаций премию получили все сотрудники, но в некоторых организациях премии выплачивались только определенным группам сотрудников, чаще всего менеджерам. Большинство организаций, выплачивающих премии, - это организации с большим количеством сотрудников и более высокими зарплатами.

В тех организациях, где премии выплачивались всем сотрудникам, размер премии по отношению к месячной зарплате в основном составлял 5-10%. Однако было и несколько примеров, когда выплачивались премии в размере более половины месячной зарплаты. В прошлом году среди респондентов было больше тех, в чьей организации всем сотрудникам выплатили премии в размере месячной зарплаты.

Снижение размера премиальных подтверждается и результатами опроса сотрудников