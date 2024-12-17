Несмотря на отсутствие экономического роста, более трети (34%) работодателей планируют выплатить сотрудникам годовые премии в ближайшие 12 месяцев, свидетельствуют результаты опроса работодателей, проведенного этой осенью Palgainfo Agentuur и порталом вакансий CVKeskus.ee.
От пары сотен евро до нескольких тысяч: размер премий в эстонских предприятиях сильно разнится
Немного больше работодателей (38%) уверены, что не будут выплачивать премии. Более четверти респондентов (28%) еще не приняли решение о выплате премий. Большинство респондентов планируют поощрить сотрудников в декабре этого года, но есть и те, кто планирует сделать это в марте или апреле следующего года. В это же время в прошлом году чуть больше работодателей - 39% респондентов - планировали выплатить сотрудникам премии.
Почти половина (47%) опрошенных организаций выплачивали годовые премии за последние 12 месяцев. Осенью 2023 года респондентов, которые выплачивали премии сотрудникам за последние 12 месяцев, будет немного больше (51%). Премии выплачиваются в основном на основе финансовых показателей организации и результатов работы сотрудника или команды.
Кто и какие премии получил?
Более чем в половине организаций премию получили все сотрудники, но в некоторых организациях премии выплачивались только определенным группам сотрудников, чаще всего менеджерам. Большинство организаций, выплачивающих премии, - это организации с большим количеством сотрудников и более высокими зарплатами.
В тех организациях, где премии выплачивались всем сотрудникам, размер премии по отношению к месячной зарплате в основном составлял 5-10%. Однако было и несколько примеров, когда выплачивались премии в размере более половины месячной зарплаты. В прошлом году среди респондентов было больше тех, в чьей организации всем сотрудникам выплатили премии в размере месячной зарплаты.
Снижение размера премиальных подтверждается и результатами опроса сотрудников
Небольшое снижение премиальных выплат подтверждается и результатами опроса почти 7000 сотрудников, проведенного этой осенью, который показал, что за последние 12 месяцев несколько меньшее число людей (33%) получали премии, чем в прошлом году (по сравнению с 37% год назад). Размер премий также был меньше по сравнению с месячным заработком - в среднем 73% от месячного заработка год назад, по сравнению с 70% от месячного заработка в этом году. Судя по данным опроса, размер премий сильно варьируется - от нескольких десятков евро до десятков тысяч евро.
Самые высокие премии, свыше 10 000 евро брутто, чаще всего выплачивались менеджерам в сфере ИКТ, финансов и юриспруденции и ведущим специалистам, а также менеджерам по строительству, руководителям проектов и менеджерам по торговым продажам.
Квалифицированные и неквалифицированные рабочие, занятые ручным трудом, составили менее четверти тех, кто получил премии за последние 12 месяцев, причем размер составил менее половины их месячной зарплаты, или в среднем от 600 до 800 евро брутто.
Значимость премий растет
«Рост цен и ухудшение условий жизни делают все более важным получение работниками премий, особенно в праздничный сезон, когда расходы превышают обычные. Помимо поддержки средств к существованию работников, премии также имеют символическое значение - они выражают признание и благодарность сотрудникам за их работу и подтверждают стабильность и финансовый успех организации», - прокомментировала результаты опроса Кадри Сеэдер, глава Palgainfo Agentuur.
Согласно опросу, проведенному этой осенью, более двух третей сотрудников (67%) готовы сменить работу, если им предложат более крупные премии. Два года назад этот показатель составлял 64%. Возможность получать бонусы более важна для молодых работников.
Palgainfo Agentuur и портал вакансий CVKeskus.ee дважды в год организуют опросы работодателей и работников, чтобы изучить их поведение на рынке труда, изменения и прогнозы зарплат, преодоление трудностей и удовлетворенность. Результаты опроса работодателей основаны на отзывах 306 работодателей, у которых по всей Эстонии работает около 50 000 человек.
Среди респондентов преобладают организации с большим числом работников. В опросе работников и соискателей этой осенью приняли участие в общей сложности 6670 человек. Партнером опроса выступила компания Elisa Estonia, выступающая за современные методы работы.