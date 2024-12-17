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«Откройте границу!»: с таким лозунгом прошли демонстрации и митинги

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Финско-российская граница. Снимок иллюстративный.
Финско-российская граница. Снимок иллюстративный. Фото: IMAGO/Lauri Heino

Митинги с требованием открытия восточной границы состоялись в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранта, передает YLE.

Финское Александровское общество выражает недовольство тем, что Финляндия продолжает торговлю с Россией по морю и через железнодорожный пункт Вайниккала, ограничивая при этом передвижение обычных людей и вынуждая их совершать долгие поездки, чтобы увидеть своих близких.

«Мы требуем открыть границу для легальных путешественников!», - говорится в заявлении некоммерческой организации в Telegram.

Демонстранты обратились к финскому правительству с призывом заботиться обо всех гражданах и резидентах страны.

В Лаппеенранта собралось около 30 человек. В Хельсинки, по оценкам полиции, чуть менее 50 демонстрантов прошли маршем от площади Раутатиентори до Сенатской площади. В Лахти и Тампере на акции протеста пришли около двадцати человек.

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