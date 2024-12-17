«Откройте границу!»: с таким лозунгом прошли демонстрации и митинги

Финское Александровское общество выражает недовольство тем, что Финляндия продолжает торговлю с Россией по морю и через железнодорожный пункт Вайниккала, ограничивая при этом передвижение обычных людей и вынуждая их совершать долгие поездки, чтобы увидеть своих близких.

«Мы требуем открыть границу для легальных путешественников!», - говорится в заявлении некоммерческой организации в Telegram.

Демонстранты обратились к финскому правительству с призывом заботиться обо всех гражданах и резидентах страны.

В Лаппеенранта собралось около 30 человек. В Хельсинки, по оценкам полиции, чуть менее 50 демонстрантов прошли маршем от площади Раутатиентори до Сенатской площади. В Лахти и Тампере на акции протеста пришли около двадцати человек.