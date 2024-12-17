Митинги с требованием открытия восточной границы состоялись в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранта, передает YLE.
«Откройте границу!»: с таким лозунгом прошли демонстрации и митинги
Финское Александровское общество выражает недовольство тем, что Финляндия продолжает торговлю с Россией по морю и через железнодорожный пункт Вайниккала, ограничивая при этом передвижение обычных людей и вынуждая их совершать долгие поездки, чтобы увидеть своих близких.
«Мы требуем открыть границу для легальных путешественников!», - говорится в заявлении некоммерческой организации в Telegram.
Демонстранты обратились к финскому правительству с призывом заботиться обо всех гражданах и резидентах страны.
В Лаппеенранта собралось около 30 человек. В Хельсинки, по оценкам полиции, чуть менее 50 демонстрантов прошли маршем от площади Раутатиентори до Сенатской площади. В Лахти и Тампере на акции протеста пришли около двадцати человек.