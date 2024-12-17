Второй день саммита JEF: союзники обсудят поддержку Украины и оборонные расходы

Саммит по безопасности, начавшийся в понедельник, открылся публичными дебатами премьер-министра Кристена Михала, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, посвященными европейской безопасности.

Кульминацией первого дня стала встреча в недавно отремонтированном здании представительства Эстонии, на которой Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания договорились о сдерживании теневого флота России.

Россия использует свой теневой флот, чтобы обойти санкции и смягчить их воздействие на Россию. По словам премьер-министра Кристена Михала, теневой флот России представляет угрозу для безопасности, экономики и окружающей среды Европы. «Те, кто решил действовать в тени, должны принять последствия».

«Мы предпримем согласованные действия для сдерживания российского теневого флота и предотвращения попыток обойти санкции», - добавил Михал.

Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония дадут указания своим морским ведомствам требовать от предполагаемых теневых судов предоставления соответствующих страховых свидетельств при прохождении Ла-Манша, пролива Большой Бельт, Эресунна между Данией и Швецией и Финского залива. Информация, собранная странами-участницами, включая сведения о судах, которые решили не отвечать на запросы, будет оцениваться и реагировать будут совместно.