Начавшийся в понедельник саммит Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Таллинне достигнет своей кульминации во вторник, когда продолжатся дискуссии о поддержке Украины, расходах на оборону и роли JEF.
Второй день саммита JEF: союзники обсудят поддержку Украины и оборонные расходы
Саммит по безопасности, начавшийся в понедельник, открылся публичными дебатами премьер-министра Кристена Михала, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, посвященными европейской безопасности.
Кульминацией первого дня стала встреча в недавно отремонтированном здании представительства Эстонии, на которой Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания договорились о сдерживании теневого флота России.
Россия использует свой теневой флот, чтобы обойти санкции и смягчить их воздействие на Россию. По словам премьер-министра Кристена Михала, теневой флот России представляет угрозу для безопасности, экономики и окружающей среды Европы. «Те, кто решил действовать в тени, должны принять последствия».
«Мы предпримем согласованные действия для сдерживания российского теневого флота и предотвращения попыток обойти санкции», - добавил Михал.
Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония дадут указания своим морским ведомствам требовать от предполагаемых теневых судов предоставления соответствующих страховых свидетельств при прохождении Ла-Манша, пролива Большой Бельт, Эресунна между Данией и Швецией и Финского залива. Информация, собранная странами-участницами, включая сведения о судах, которые решили не отвечать на запросы, будет оцениваться и реагировать будут совместно.
Поддержка Украины, расходы на оборону и развитие военного сотрудничества станут главными темами встречи, которая продолжится во вторник. Михал отметил, что самым большим вопросом безопасности, стоящим перед Европой, является полномасштабная агрессивная война России в Украине. «Победа и поддержка Украины имеют решающее значение для поддержания нашей общей безопасности и международного порядка, основанного на правилах», - сказал Михал.
Эта встреча совпадает с 10-й годовщиной создания JEF, что дает возможность подвести итоги достижений Коалиции по военному сотрудничеству на сегодняшний день и наметить цели на будущее.
В прошлом году саммит начальников штабов вооруженных сил JEF проходил в Швеции, а до того в 2022 году - в Латвии.
JEF - это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который, помимо Эстонии входят Дания, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Исландия, Нидерланды и Швеция. Идея JEF заключается в том, чтобы быть силой первого реагирования до декларирования 5-й статьи НАТО. Это сообщество стран-единомышленников, готовых быстро и гибко участвовать в различных операциях - от гуманитарных кризисов до обычных военных действий. Меры реагирования на кризисы, разработанные в рамках JEF, будут дополнять деятельность НАТО.