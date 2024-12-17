Польская многоборка Адрианна Сулек-Шуберт откровенно рассказала, как сложно было вернуться в большой спорт после рождения первого ребенка.
У звезды легкой атлетики на душе скребут кошки из-за того, что она начала подготовку к Олимпиаде в Париже всего через 18 дней после родов
Тогда еще 24-летняя легкоатлетка стала мамой Леона 8 февраля. Спустя всего 18 дней она вернулась в спортзал, чтобы начать подготовку к Олимпиаде в Париже. Тогда это решение казалось единственно верным. Но сейчас...
«Сейчас у меня с сыном очень близкая связь, он был со мной на тренировочном сборе. Я подстраиваю свои тренировки под его распорядок дня», - рассказала Сулек-Шуберт польскому спортивному порталу Onet.
«Но до Олимпиады в Париже я была эгоистичной. Возможно, мне не стоит этим гордиться, но тогда это казалось правильным».
Правда, нашлось немало тех, кто критиковал молодую мать. «Это был кошмар, - призналась она. - Я не справлялась с упреками. Люди, которые мало что понимают в этой ситуации, присылали мне неприятные сообщения».
В трудной ситуации необходимую поддержку оказал муж Кацпер. «Он сказал мне, что если после родов мне понадобится полгода для себя, это возможно», - отметила Сулек-Шуберт.
Но бороться пришлось не только с ментальными трудностями. Леон появился на свет с помощью кесарева сечения. Ошибки, которые к этому привели, могли произойти еще раньше.
«Возможно, я навредила себе. Путь с февраля по август начался не с нуля, но я была скорее в плохой форме», - объяснила Сулек-Шуберт, которая даже на последних сроках беременности продолжала интенсивно тренироваться, но, вероятно, перетрудилась.
«Моя перспектива основывалась на том, что я только что установила рекорд [в пятиборье] в помещении, и чувствовала себя очень сильной. Но я не понимала, как изнуряю свое тело. Тогда все давалось как-то слишком легко. Я думала, что так упрощаю себе жизнь в будущем».
Но вышло наоборот. «Теперь, оглядываясь назад, очевидно, что из-за постоянного напряжения живота и всего тела естественные роды были невозможны. Мне следовало брать пример со спортсменок, которые во время беременности не тренируются так интенсивно», - добавила она.
В итоге все это привело к тому, что многократной медалистке чемпионатов пришлось довольствоваться лишь 12-м местом в Париже.