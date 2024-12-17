У звезды легкой атлетики на душе скребут кошки из-за того, что она начала подготовку к Олимпиаде в Париже всего через 18 дней после родов

Тогда еще 24-летняя легкоатлетка стала мамой Леона 8 февраля. Спустя всего 18 дней она вернулась в спортзал, чтобы начать подготовку к Олимпиаде в Париже. Тогда это решение казалось единственно верным. Но сейчас...

«Сейчас у меня с сыном очень близкая связь, он был со мной на тренировочном сборе. Я подстраиваю свои тренировки под его распорядок дня», - рассказала Сулек-Шуберт польскому спортивному порталу Onet.

«Но до Олимпиады в Париже я была эгоистичной. Возможно, мне не стоит этим гордиться, но тогда это казалось правильным».

Правда, нашлось немало тех, кто критиковал молодую мать. «Это был кошмар, - призналась она. - Я не справлялась с упреками. Люди, которые мало что понимают в этой ситуации, присылали мне неприятные сообщения».

В трудной ситуации необходимую поддержку оказал муж Кацпер. «Он сказал мне, что если после родов мне понадобится полгода для себя, это возможно», - отметила Сулек-Шуберт.

Но бороться пришлось не только с ментальными трудностями. Леон появился на свет с помощью кесарева сечения. Ошибки, которые к этому привели, могли произойти еще раньше.