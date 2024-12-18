Холодный ад на границе в Нарве: город бездействует, на помощь приходят волонтеры и «наемники»

Напоминаем, что российская сторона закрыла КПП Нарва-Ивангород в одностороннем порядке 1 февраля 2024 года для транспорта. С 1 мая Эстония ввела режим работы с 7.00 до 23.00, а также полный таможенный контроль с целью предотвращения провоза санкционированных товаров. Подавляющее большинство пересекающих границу в Нарве не живут в Эстонии. Это связано частично с тем, что все КПП между Россией и Финляндией закрыты полностью.