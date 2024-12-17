Венгрия заблокировала предложенные Каллас персональные санкции против грузинских чиновников

Ситуация в Грузии была одной из главных тем заседания министров иностранных дел стран Европейского Союза, помимо войны в Украине и падения режима Асада в Сирии. Как заметила на итоговой пресс-конференции сама Каллас, дискуссии по Грузии были бурными. Во-первых, страны ЕС заняли разные позиции в связи с прошедшими в октябре парламентскими выборами, и если одни однозначно их не признают, то другие не спешат с подобными выводами.

Общей позиции ЕС по выборам пока нет

«Я не собираюсь признавать результаты выборов, потому что они не были прозрачными, честными и демократичными», - заявил перед встречей глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

«Перед тем как санкционировать выборы, мы должны услышать, что там были фальсификации», - возразил его коллега по должности из Люксембурга Ксавье Беттель, отметив, что на выборах в Грузии присутствовали «сотни и сотни наблюдателей».

«Подвергать партию наказанию за то, что она добилась хорошего результата, а мы хотели бы, чтобы она не добилась хорошего результата, - это не мой подход, - заявил он. - Вот что действительно неприемлемо, так это карать демонстрантов, проявлять к ним такую жестокость: ответственных за это надо наказывать».

Члены ЕС осуждают жестокость властей к мирным демонстрантам