МНЕНИЕ Эстонская художественная академия теперь judenfrei

Надеюсь, в ближайшие дни Кальм даст более точные объяснения, поскольку первые комментарии напоминают реакцию трусливого конъюнктурщика. Если уж делаешь, так не отнекивайся. Никакие туманные разговоры о том, что «так поступают и в других европейских университетах» и «наши партнеры в Израиле понимают решение Академии художеств», не спасают. Это позор!

Начатая этой весной тогдашним премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ) и министром иностранных дел Маргусом Цахкна (Ээсти 200) антиизраильская политика получила продолжение в виде решения Академии художеств. Даже если нельзя провести прямую причинно-следственную связь между весенним решением Министерства иностранных дел и нынешним шагом Академии, косвенно она, несомненно, существует. Поворот Каллас и Цахкна против Израиля легитимизирует и усиливает шаги «фюреров» более низкого уровня. Академия художеств - один из таких примеров.

Решение Академии художеств разорвать сотрудничество с Израилем напрямую проистекает из идеологии BDS. Не будет преувеличением сказать, что это антисемитский шаг

Если кто-то начнет утверждать, что речь идет не о евреях, а об Израиле, то этот человек либо глуп, либо недоброжелателен, потому что на практике разницы нет. Погромы в Амстердаме, поджоги синагог в Австралии, преследования евреев (преподавателей и студентов) в университетах Европы и Америки усиливаются. Противостояние Израилю естественным образом перерастает в противостояние евреям.

Движение Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), организующее бойкоты и запреты на сотрудничество с Израилем, было основано 23 года назад и не имеет никакой связи с нынешним правительством Израиля или войной в Газе. Их цель - однозначно уничтожение государства Израиль, и хотя они прямо не заявляют об уничтожении евреев, в реальной жизни исчезновение государства Израиль означает исчезновение евреев или, по крайней мере, их большей части.

Ректор Эстонской художественной академии Март Кальм. Фото: Mailiis Ollino

Как должна отреагировать эстонская общественность и политическая элита на антисемитизм в Академии художеств? Некоторые, конечно, поддержат это решение, а если и не поддержат, то промолчат - ведь никто не хочет вмешиваться в неприятный конфликт. Кто-то начнет говорить об академической свободе (хотя, если подумать, эстонский налогоплательщик и представляющий налогоплательщиков Рийгикогу тоже свободен в своих решениях, какие университеты и в каком объеме финансировать). Но остается надеяться, что найдутся смелые и принципиальные люди, которые увидят, на какую мерзкую дорожку решили ступить ректор Кальм и Академия художеств. Молчать нельзя.