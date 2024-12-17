Президент России повторил, что в ближайшее время начнется серийное производство новой ракеты «Орешник». Ранее он заявлял, что производство уже идет, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Ядерное оружие и ракета «Орешник» – это лишь прикрытие неуверенности Путина (1)
Хотя президент России заявил, что стратегическая инициатива в войне против Украины и Запада в целом находится в руках России, можно предположить, что он сам сильно в этом сомневается. В противном случае не было бы необходимости постоянно угрожать ядерным оружием и новыми ракетами.
В украинских СМИ появились сообщения о новом дроне «Пекло», сто экземпляров которого были произведены за последние три месяца. Дрон оснащен ракетным двигателем, из-за чего российские СМИ, вероятно, ошибочно приписывают его удары применению ракет ATACMS. Также украинские источники сообщили, что в этом году уже были проведены испытания новой баллистической ракеты, разработанной в Украине.
Президент России выступил, как обычно, с уверенным видом и заявил, что в России ежедневно более тысячи человек подписывают контракт с российской армией и вступают в службу, а в течение 2024 года было набрано 430 тысяч новых солдат. Он подчеркивает, что люди добровольно идут на фронт сражаться. Если быть точным, это распоряжение, которое российский президент сам дал своим подчиненным и в исполнение которого он сам обязан верить.
Озвученные цифры вызывают сомнения и не выглядят убедительными. В настоящее время на фронтах действительно есть силы для проведения пехотных атак, но только на отдельных, ограниченных участках. Тогда как в начале войны российская армия ставила перед собой гораздо более масштабные цели - одновременный захват Киева, Харькова и Одессы.
Кроме того, командующий Вооруженными силами Украины по беспилотным летательным аппаратам сообщил, что Украина располагает действующим лазерным оружием, способным поражать самолеты на высоте до двух километров. Из его заявления можно заключить, что это оружие уже применялось в боевых условиях против дронов.
К числу военных инноваций можно отнести заявление Национальной гвардии Украины о том, что в начале декабря их подразделения провели первую полностью роботизированную атаку на позиции противника. В ходе операции удалось успешно управлять и координировать действия как воздушных дронов, так и наземных роботов.
По описанию, использовались беспилотные платформы с пулеметами, а также колесные роботы-камикадзе, направленные на уничтожение вражеской техники и укреплений. Возможно, это был первый подобный бой в истории. Кроме того, украинская армия активно использует беспилотные машины на передовой для транспортировки грузов и установки мин.
Государственная энергетическая компания Украины Ukrenergo сообщила, что целью ракетного удара России 13 декабря было уничтожение украинских электросетей на западном направлении, чтобы парализовать способность страны импортировать электроэнергию из Европы. Конечно, в ходе этой атаки было больше целей: удары также наносились по электростанциям (исключая атомные).
В течение последнего года масштабные ракетные удары России были направлены исключительно на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Отдельные ракеты и дроны использовались для атак на крупные украинские города, где мишенями также являются гражданские объекты. Для эффективного удара по военным объектам России не хватает ракет уже два года.
До сих пор российские ракетные атаки происходили настолько редко, что украинским энергетикам удавалось восстанавливать инфраструктуру в короткие сроки. Остается открытым вопрос, смогла ли Россия накопить достаточное количество ракет для проведения более частых ударов. Опыт прошлых атак позволяет предположить, что следующий крупный удар может состояться в период между Рождеством и Новым годом.
Тем временем главнокомандующий ВСУ начал проверку инженерного подразделения украинской армии, где, по опубликованному изданием «Украинская правда» обзору, были выявлены многочисленные злоупотребления. Командир подразделения отстранен на время расследования, а происходящим заинтересовалась соответствующая парламентская комиссия.
Это первый случай, когда проблемы конкретного подразделения так подробно рассматриваются в СМИ с начала полномасштабной агрессии России. Не следует думать, что в такой крупной армии не возникало ранее никаких проблем или конфликтов. Ключевой вопрос заключается в том, смогут ли руководство украинской армии и соответствующие правительственные структуры адекватно реагировать на подобные ситуации и системно решать возникающие проблемы.
Украинские чиновники прокомментировали данные, опубликованные в Financial Times, о том, что за последние 10 месяцев из украинской армии дезертировало около 60 тысяч солдат. По статье Уголовного кодекса Украины, касающейся дезертирства, было возбуждено чуть менее 20 тысяч уголовных дел. Остальные случаи относятся к самовольному оставлению частей, что подразумевает временное отсутствие без намерения окончательно покинуть службу.
Количество подобных инцидентов увеличилось примерно втрое по сравнению с прошлым годом. Однако стоит отметить, что обвинительных приговоров вынесено крайне мало. Несмотря на это, проблема остается серьезной, и в украинских СМИ все чаще поднимается вопрос о причинах этого явления.
На фронтах активность российских войск по-прежнему остается высокой
За последние два дня активность тактической авиации снизилась. Хотя колебания в применении авиации во многом обусловлены погодными условиями, можно отметить, что удары украинской армии по российским складам вооружений в последние месяцы сократили частоту воздушных атак.
- На Курском направлении, по информации украинского командования, число атак российской армии продолжает расти. Особое внимание привлекли значительные потери среди северокорейских солдат, участвующих в пехотных атаках с устаревшей тактикой. Потери действительно имеют место, однако украинские военные и государственные структуры сопровождают эти события эффективным медийным освещением.
- В районе Харькова российские подразделения нуждаются в пополнении резервов для возобновления атак.
- На Купянском направлении активность российских войск снижается уже третий день подряд. На Лиманском направлении бои продолжаются, однако интенсивность атак заметно ослабла. В районе Сиверска российские атаки также идут на спад, и двухдневные наступления не принесли результатов, которые можно было бы развить с помощью резервов.
- В районе Бахмута продолжаются позиционные бои в окрестностях Часов Яра. Активность российских войск немного возросла, но существенных изменений на фронте не произошло. В Торецке и его окрестностях вчера усилилась наступательная активность противника, однако подтвержденной информации о достигнутых успехах нет.
- На Покровском направлении российская армия продолжает интенсивное наступление. Бои идут в нескольких километрах к югу от города. Линия фронта остается без значительных изменений. Активные боевые действия также продолжаются юго-западнее Донецка. Представитель украинской армии сообщил, что позиции в городе Курахово удерживаются, несмотря на заявления ряда украинских блогеров о захвате города российскими войсками. Бои здесь крайне ожесточенные, а украинские силы проводят контратаки, что вызывает локальные изменения линии фронта. В целом ситуация для украинских войск остается сложной на нескольких участках, и небольшие отступления выглядят ожидаемыми.
- На южном фронте российские подразделения предприняли несколько неудачных атак в направлении Орехова. Мелкие боевые столкновения продолжаются в районе островов на Днепре.
По предварительной информации, сегодня ранним утром в Москве в результате взрыва погиб генерал-лейтенант российской армии Игорь Кириллов вместе со своим адъютантом. Описание инцидента указывает на то, что взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Согласно сообщениям в СМИ, ранее Украина обвиняла этого военного в причастности к приказу о применении химического оружия против украинских военных.