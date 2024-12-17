Хотя президент России заявил, что стратегическая инициатива в войне против Украины и Запада в целом находится в руках России, можно предположить, что он сам сильно в этом сомневается. В противном случае не было бы необходимости постоянно угрожать ядерным оружием и новыми ракетами.

В украинских СМИ появились сообщения о новом дроне «Пекло», сто экземпляров которого были произведены за последние три месяца. Дрон оснащен ракетным двигателем, из-за чего российские СМИ, вероятно, ошибочно приписывают его удары применению ракет ATACMS. Также украинские источники сообщили, что в этом году уже были проведены испытания новой баллистической ракеты, разработанной в Украине.

Президент России выступил, как обычно, с уверенным видом и заявил, что в России ежедневно более тысячи человек подписывают контракт с российской армией и вступают в службу, а в течение 2024 года было набрано 430 тысяч новых солдат. Он подчеркивает, что люди добровольно идут на фронт сражаться. Если быть точным, это распоряжение, которое российский президент сам дал своим подчиненным и в исполнение которого он сам обязан верить.