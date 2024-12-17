Галерея Карис и Стубб встретились в Кадриорге

Президенты обсудят вопросы безопасности Европы, партнерства в НАТО и укрепления оборонных возможностей альянса.

JEF - это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который, помимо Эстонии, входят Дания, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Исландия, Нидерланды и Швеция. Идея JEF заключается в том, чтобы быть силой первого реагирования до декларирования 5-й статьи НАТО.

Это сообщество стран-единомышленников, готовых быстро и гибко участвовать в различных операциях - от гуманитарных кризисов до обычных военных действий. Меры реагирования на кризисы, разработанные в рамках JEF, будут дополнять деятельность НАТО.

В прошлом году саммит начальников штабов вооруженных сил JEF проходил в Швеции, а до того в 2022 году - в Латвии.