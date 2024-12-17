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Доля промышленности и строительства в ВВП Эстонии достигла исторического минимума

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

По данным Департамента статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии в 2023 году в текущих ценах составил 38 миллиардов евро, из которых 24 миллиарда евро пришлось на Харьюмаа.

Следующими по величине доли в ВВП регионами стали Тартумаа и Ида-Вирумаа с 12 и 7 процентами соответственно. Наименьший вклад продолжают вносить Хийумаа, Ляэнемаа и Пыльвамаа, доля ВВП которых составляет менее одного процента. Распределение ВВП в этих уездах остаётся почти неизменным с 1995 года.

62 процента всей добавленной стоимости было создано в Харьюмаа. «Хотя этот показатель в Харьюмаа с 2011 года превышает 60 процентов, можно заметить постепенный рост доли Тартумаа, что обусловлено в основном влиянием города Тарту», - отметила ведущий аналитик Департамента статистики Кайль Карилайд.

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