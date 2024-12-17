Доля промышленности и строительства в ВВП Эстонии достигла исторического минимума

Следующими по величине доли в ВВП регионами стали Тартумаа и Ида-Вирумаа с 12 и 7 процентами соответственно. Наименьший вклад продолжают вносить Хийумаа, Ляэнемаа и Пыльвамаа, доля ВВП которых составляет менее одного процента. Распределение ВВП в этих уездах остаётся почти неизменным с 1995 года.