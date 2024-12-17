Старые iPhone скоро исчезнут из магазинов

Проблемы потребителей с разными зарядными устройствами останутся в прошлом, когда новые требования Директивы ЕС о радиооборудовании начнут применяться с 28 декабря. С этой даты все новые мобильные телефоны, поступающие на рынок ЕС, должны иметь разъем USB-C.

Требование распространяется не только на телефоны, но и на следующие радиоустройства, если их можно заряжать проводным способом: планшеты, цифровые камеры, наушники, гарнитуры, портативные игровые консоли, переносные динамики, электронные книги, клавиатуры, мыши, портативные навигационные системы и наушники-вкладыши.

Это также касается ноутбуков, но для них требование вступит в силу только 28 апреля 2026 года.

Помимо стандартизации разъемов, директива ЕС унифицирует так называемую технологию быстрой зарядки. Если устройство поддерживает быструю зарядку, оно должно поддерживать по крайней мере технологию зарядки USB Power Delivery.

Изменения особенно коснутся ассортимента Apple

Производители должны учитывать это при проектировании устройства, а импортеры и продавцы должны гарантировать, что устройства, продаваемые на рынке ЕС, соответствуют требованиям.

Изменения не касаются устройств, поступивших на рынок ЕС до крайнего срока на следующей неделе. Устройства, соответствующие старым требованиям, могут быть проданы из запасов, но новые партии больше не могут поставляться в зону ЕС.

Это повлияет, в числе прочего, на доступность старых моделей Apple. Например, компания DNA прогнозирует, что iPhone 13 и iPhone 14 с разъемом Lightning, вероятно, исчезнут из магазинов, когда запасы у розничных продавцов закончатся.

Apple уже в 2022 году, когда директива ЕС была утверждена, объявил, что изменит разъемы для зарядки в новых устройствах в соответствии со стандартом ЕС.