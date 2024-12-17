Два человека пострадали при пожаре в квартире

В 10:56 в Центр тревоги поступило сообщение, что в доме по Калда-теэ горит квартира на первом этаже, передал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в коридор вынесли тлеющий диван, который хозяин квартиры потушил водой. Диван вынесли из дома на улицу и окончательно потушили.

Хозяина квартиры и обнаруженную в квартире пожилую женщину скорая помощь доставила в больницу. В квартире не было дымового датчика. Подробности и причина пожара выясняются.