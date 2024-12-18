ВАДИМ ШТЕПА В Сирии диктатора свергли вчерашние исламисты, есть ли предпосылки для похожего сценария в России?

Если попытаться спроецировать эту эволюцию на российскую политику, мы также найдем несколько ярких исторических примеров того, когда мировоззрение различных лидеров кардинально изменилось - от тоталитарных догм к демократическим идеям.

Прежде всего, конечно, нужно вспомнить Михаила Горбачева, который эволюционировал от типичного партийного аппаратчика до глобального реформатора. Он заменил официальную идеологию коммунизма своей политикой гласности и «нового мышления», и фактически передал власть от КПСС к свободно избираемым советам во всех республиках.

Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин на 26 съезде КПСС в 1981 году произносил с трибуны славословия «дорогому Леониду Ильичу». И никто тогда не мог предсказать, что через десять лет он станет первым президентом России и подавит августовский путч партийных консерваторов.

Егор Гайдар до 1990 года работал в газете «Правда» и журнале «Коммунист», но затем провел в России либеральную экономическую реформу.

Генерал Александр Лебедь до 1994 года пользовался репутацией имперского «ястреба», учитывая его службу в Приднестровье, куда его командировал Ельцин. Но в 1996 году, в статусе секретаря Совета безопасности РФ, он подписал Хасавюртовские соглашения с Асланом Масхадовым, положившие конец первой чеченской войне. И впоследствии заявлял: «Никаких войн я больше не допущу».