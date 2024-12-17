В Калининградской области введут продуктовые карточки

Карточки будут выдаваться малообеспеченным семьям, временно оказавшимся в сложной финансовой ситуации, а также одиноким гражданам.

Неработающие пенсионеры и многодетные семьи уже получали такие карточки в 2022 году, в начале вторжения России в Украину.

«Я принял решение возобновить систему социальных карточек со следующего года. Она предназначена, в первую очередь, для нуждающихся и беспомощных граждан», - заявил губернатор.

Карточки будут предназначены в основном пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, однако вероятно, что круг получателей расширится.

Также будет увеличен список продуктов, которые можно будет приобрести по этим карточкам.

Губернатор признал, что при текущих ценах есть группы населения, которые уже практически ничего не могут себе позволить. Он пообещал принять меры для сдерживания роста цен и отметил, что в реальном секторе зарплаты растут значительно, однако в других отраслях ситуация не такая благоприятная.

По данным Vakarys Ekspresas, в конце октября Калининградская область занимала 66-е место по доходам среди 85 российских регионов. Средняя зарплата в области составляет 65 816 рублей (608 евро), что почти на четверть ниже средней зарплаты по России – 84 324 рубля, или 779 евро. В конце 2023 года 10,2 процента населения региона проживало за чертой бедности.