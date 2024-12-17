Михал: Эстония может расширить сотрудничество с Великобританией в оборонной промышленности

По словам Михала, Великобритания является крупнейшим военным партнером Эстонии, и совместное сотрудничество в оборонной промышленности необходимо расширять. «Эстония стремится развивать отечественную оборонную промышленность как для укрепления своего оборонного потенциала, так и для помощи Украине в войне против России. Наша высокотехнологичная оборонная промышленность имеет большой потенциал для сотрудничества с британскими компаниями, и мы надеемся, что хорошие новости не за горами», - сказал он.

На встрече обсудили ужесточение санкций в отношении России. «Теневые российские суда используются для обхода санкций. Наша общая задача - ограничить движение этих судов, что также ослабит военную машину Путина», - добавил премьер-министр Эстонии.

Михал отметил, что в отношениях ЕС с Великобританией есть неиспользованный потенциал. «Эстония надеется на укрепление отношений и прагматичного сотрудничества между ЕС и Великобританией, чтобы обеспечить европейскую безопасность и поддержать основанный на правилах международный порядок. Вместе мы также можем укрепить сотрудничество между ЕС и НАТО. Мы также разделяем схожие цели в области перехода к «зеленой» энергетике», - добавил он.

Михал и Стармер встретились в кулуарах саммита по безопасности JEF. JEF - это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который, помимо Эстонии, входят Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. Это сообщество стран-единомышленников, готовых быстро и гибко участвовать в различных операциях - от гуманитарных кризисов до обычных военных действий. Меры реагирования на кризисы, разработанные в рамках JEF, дополняют деятельность НАТО.