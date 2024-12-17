Стало известно, когда в Эстонии появится дешевое электричество

Если на прошлой неделе в Финляндии за биржевое электричество нужно было платить всего 3,7 цента за киловатт-час (кВт·ч), то в Эстонии – 12,5 цента, то есть в 3,4 раза больше. У финнов есть атомная энергия, но у них также много ветровых парков. В ветреную погоду на прошлой неделе в Финляндии в пиковые часы вырабатывалось около 6000 мегаватт-часов (МВт·ч) ветровой энергии, тогда как в Эстонии производство в целом не превышало 500 МВт·ч. Существенного улучшения не ожидается до тех пор, пока не будут построены новые наземные и особенно морские ветровые парки.