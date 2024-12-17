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Валиева не сдается: фигуристка вновь пытается доказать свою невиновность

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Камила Валиева.
Камила Валиева. Фото: Alexander Zemlianichenko

Пресс-служба Федерального суда Швейцарии сообщила, что российская фигуристка Камила Валиева вновь подала апелляцию по делу о нарушении антидопинговых правил.

Это вторая апелляция Валиевой, которая была дисквалифицирована до декабря 2025 года за обнаруженный в 2022 году в ее допинг-пробе триметазидин. 

Из-за этого сборная России потеряла золото командного турнира Олимпиады в Пекине, удовольствовавшись бронзой. Сама Валиева лишилась также золотой медали чемпионата европы. Кроме того, она была лишена наград и чемпионаов России.

«Мы подтверждаем, что Валиева подала новую апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии», - сообщили в пресс-службе суда, но дополнительной информации не предоставили. Первую апелляцию Валиева подавала в октябре и тогда жалобу отклонили.

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