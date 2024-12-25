Рачительные жители Эстонии чутко следят за изменением цен на одну из главных услуг современной жизни - связь. Телефон, интернет, ТВ - все это требует денег. Впрочем, в этом отношении потребители и поставщики находятся по одну сторону баррикад: сотовые компании буквально соревнуются в том, чтобы сделать переход клиента от одного оператора к другому по щелчку пальца. Хотя нюансы все же есть.
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Важные нюансы: какие подводные камни существуют при смене оператора связи в Эстонии?
Операторы связи, опрошенные Rus.Postimees, говорят, что около трети клиентов мобильной связи чувствительны к ценам и периодически меняют поставщиков услуг. Речь идет о сотнях и даже тысячах абонентов, которые могут за месяц перейти от одного оператора к другому.