Важные нюансы: какие подводные камни существуют при смене оператора связи в Эстонии?

Операторы связи, опрошенные Rus.Postimees, говорят, что около трети клиентов мобильной связи чувствительны к ценам и периодически меняют поставщиков услуг. Речь идет о сотнях и даже тысячах абонентов, которые могут за месяц перейти от одного оператора к другому.

По состоянию на конец первого полугодия у Elisa было почти 700 000 подключений в сети мобильной связи, около 100 000 подключений к различным телевизионным услугам и примерно 108 000 подключений к кабельному интернету. В Telia говорили, что у них более 770 000 абонентов мобильной связи. В Tele2 писали, что по итогам второго квартала нынешнего года численность клиентов, пользующихся основными услугами оператора, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилась на 15 тысяч и составила в общей сложности порядка 507 тысяч клиентов. Такой рост в компании назвали наибольшим за последние годы.