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Важные нюансы: какие подводные камни существуют при смене оператора связи в Эстонии?

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Жители Эстонии в последнее время пристально следят за расходами на связь.
Жители Эстонии в последнее время пристально следят за расходами на связь. Фото: freepik.com

Рачительные жители Эстонии чутко следят за изменением цен на одну из главных услуг современной жизни - связь. Телефон, интернет, ТВ - все это требует денег. Впрочем, в этом отношении потребители и поставщики находятся по одну сторону баррикад: сотовые компании буквально соревнуются в том, чтобы сделать переход клиента от одного оператора к другому по щелчку пальца. Хотя нюансы все же есть.

Операторы связи, опрошенные Rus.Postimees, говорят, что около трети клиентов мобильной связи чувствительны к ценам и периодически меняют поставщиков услуг. Речь идет о сотнях и даже тысячах абонентов, которые могут за месяц перейти от одного оператора к другому. 

По состоянию на конец первого полугодия у Elisa было почти 700 000 подключений в сети мобильной связи, около 100 000 подключений к различным телевизионным услугам и примерно 108 000 подключений к кабельному интернету. В Telia говорили, что у них более 770 000 абонентов мобильной связи. В Tele2 писали, что по итогам второго квартала нынешнего года численность клиентов, пользующихся основными услугами оператора, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилась на 15 тысяч и составила в общей сложности порядка 507 тысяч клиентов. Такой рост в компании назвали наибольшим за последние годы.

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