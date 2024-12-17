В последние годы часто говорят, что в Таллинне жить легко: там и деньги, и хорошие рабочие места, и дорогие автомобили. Все стремятся туда. Но так ли это на самом деле? - задается вопросом колумнист Кайре Уусен.
Я согласна, что в большом городе можно наслаждаться анонимностью и ощущать определенную экзотику. Если повезет, активный человек найдет уникальное рабочее место, но в большинстве случаев в Таллинне нет ничего привлекательного. В социальных сетях все чаще появляются посты бывших жителей Таллинна, которые эмоционально описывают свою подавленность после посещения бывшего дома.
С каждым годом это чувство усиливается, а время, проведенное в Таллинне, становится все короче. Даже если улицы города становятся красивее и ухоженнее, а на месте старых появляются новые здания, для эстонцев Таллинн уже не вызывает особой радости.
Один известный человек недавно писал, что старается как можно быстрее сделать все дела в Таллинне и, не встречаясь взглядами с людьми, убегает на вокзал или в автобус с капюшоном на голове, лишь бы скорее уехать. Другой деятель культуры признался, что был шокирован тем, что во время долгожданного визита в столицу за несколько часов поездки в общественном транспорте ни разу не услышал эстонского языка - и это вызвало у него чувство безысходности.
От такой тоски помогает только бегство. Нередко бывшие жители Таллинна выбирают новым домом Тарту, Пярну, Хаапсалу, Вильянди или удаленные уголки Харьюмаа. Иногда создается впечатление, что в Эстонии нет места, куда бы не бежали из столицы. Люди, которых двадцать лет назад можно было видеть каждый день в центре Таллинна или на телеэкранах, теперь чаще встречаются в Хаапсалу, Пярну, Вильянди или даже где-то в лесу.
Недавно мы искренне удивились, что за час в ресторане Tikupoiss в Имавере можно встретить больше эстонских актеров, чем прогуливаясь около Драматического театра в Таллинне.
Один мой знакомый, коренной таллиннец, уже много лет назад рассказывал, как Таллинн его выжал и лишил жизненной радости. Тогда он просто ткнул пальцем в карту Эстонии - и попал на район Сууре-Яани, куда и переехал с семьей. С тех пор они живут там счастливо. Работы и дел оказалось даже больше, чем когда-то в столице.
Другой знакомый переехал в Ляэнемаа более десяти лет назад, и теперь никакие уговоры не могут заставить его вернуться в столицу. По его словам, Таллинн утомляет и кажется чужим, а поездка в Хаапсалу действует как бальзам на душу.
Третий знакомый попытался организовать встречу бывших одноклассников из своей школы в Мустамяэ и с удивлением обнаружил, что в Таллинне остались только двое: один живет в Каламая, другой в Виймси. Остальные 30 человек перебрались подальше от «города мечты». Его бывшие одноклассники теперь проживают в Кейла, Сауэ и деревне Пеэтри, некоторые переехали в окрестности Рапла, Вильянди или Хаапсалу, а кто-то даже на острова.
Депрессивный Таллинн
Я хотела бы сказать эстонцам, которые живут в других частях Эстонии, что того благосостояния и счастья, которые часто приписывают Таллинну и которые вызывают зависть, на самом деле очень мало! У одного моего друга родственники живут в Вырумаа, и их любимая фраза: «У нас здесь нет того, что есть у вас в Таллинне».
Каждый раз, когда они оказываются в Таллинне и проезжают через Мустамяэ, Ласнамяэ или Копли, они громко удивляются, что жизнь в Таллинне не так хороша, как ее описывают в СМИ и показывают по телевизору. Например, они удивляются, как люди могут жить в Ласнамяэ или в Мустамяэ, если квартиры в панельных домах такие маленькие и убогие.
Эти «бедные» жители Вырумаа проживают в отремонтированных домах, выращивают свои овощи, зарабатывают такую же зарплату, как и их коллеги в Мустамяэ, но есть одно большое различие - несмотря на зависть к Таллинну, они намного более здоровы, удовлетворены и полны решимости. Их повседневная жизнь наполнена интересными событиями, у них под рукой красивая природа. И что самое важное - у них есть чувство, что они живут в Эстонии. И можно задать вопрос: если Таллинн - это «город возможностей», то почему там так много нуждающихся, клиентов продовольственных банков и безработных?
Я еще не уехала из Таллинна, но желание покинуть город растет. Таллинн действует угнетающе, в торговых центрах не слышно эстонского языка. Большинство рабочих не говорит по-эстонски, а на собраниях квартирных товариществ, даже в «богатом» центре города, общаются на русском. Но нам нельзя выражать недовольство по этому поводу, потому что это считается неприемлемым, а к тому же нужно быть благодарным за то, что ситуация хотя бы такая, что Эстония все еще существует, и мы остаёмся независимой и демократической страной.
Для многих таллиннцев одним из важнейших источников радости и психического здоровья стали поездки в так называемую настоящую Эстонию, к своим корням. Более смелые и состоятельные ищут счастье за границей, другие находят утешение в садоводстве, третьи проводят выходные на болотных тропах или отправляются в Пярну, Хаапсалу, Вильянди и Тарту.
Я думаю, что именно в других уголках Эстонии можно найти ту самую жизненную энергию и веру в будущее, которые возвращают коренному таллиннцу радость жизни. Когда осознаешь, как освежающе и восстанавливающе провести время на природе, где нет толп людей, а перед тобой открывается настоящая красота Эстонии. И как вдохновляет попасть на народное событие или ярмарку, где звучит только эстонский язык. Эти мысли придают сил, чтобы пережить очередную трудную неделю в Таллинне.