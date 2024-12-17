Недавно мы искренне удивились, что за час в ресторане Tikupoiss в Имавере можно встретить больше эстонских актеров, чем прогуливаясь около Драматического театра в Таллинне.

Один мой знакомый, коренной таллиннец, уже много лет назад рассказывал, как Таллинн его выжал и лишил жизненной радости. Тогда он просто ткнул пальцем в карту Эстонии - и попал на район Сууре-Яани, куда и переехал с семьей. С тех пор они живут там счастливо. Работы и дел оказалось даже больше, чем когда-то в столице.

Другой знакомый переехал в Ляэнемаа более десяти лет назад, и теперь никакие уговоры не могут заставить его вернуться в столицу. По его словам, Таллинн утомляет и кажется чужим, а поездка в Хаапсалу действует как бальзам на душу.

Третий знакомый попытался организовать встречу бывших одноклассников из своей школы в Мустамяэ и с удивлением обнаружил, что в Таллинне остались только двое: один живет в Каламая, другой в Виймси. Остальные 30 человек перебрались подальше от «города мечты». Его бывшие одноклассники теперь проживают в Кейла, Сауэ и деревне Пеэтри, некоторые переехали в окрестности Рапла, Вильянди или Хаапсалу, а кто-то даже на острова.

Депрессивный Таллинн