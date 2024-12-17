«Иноагентам» запрещают распоряжаться своими доходами в России. Это фактическое поражение в имущественных правах

На этом Володин не остановился. 13 декабря он сообщил, что ко второму чтению готовы поправки, которые делают запрет направленным не только на зарабатывающих творчеством «иноагентов» вроде Бориса Акунина или Андрея Макаревича, а на всех, кому присвоен такой статус.

«Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счет ее граждан и использовать заработанные в России средства против нее. А как вы считаете?» - писал спикер Госдумы в телеграме.

На данный момент в реестре «иноагентов» уже около 500 человек.

Если изначально предлагалось зачислять на «спецсчет» доходы от творческой деятельности, то теперь туда же должны быть отправлены почти все доходы, возможные в России для покинувших страну людей: от аренды или продажи недвижимости, от продажи автомобилей и других транспортных средств, а также дивиденды и проценты по банковским вкладам.

Согласно новым поправкам, «иноагент» должен сообщить о своем статусе потенциальному покупателю машины или квартиры, арендатору жилплощади или финансовой организации, от деятельности которой он получает доход.

Деньги могут быть зачислены только на специальный счет, открытый в уполномоченном банке. Если же такой счет не был открыт, «иноагент» обязан сделать это в течение 15 рабочих дней со дня заключения сделки.