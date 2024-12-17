Госдума приняла во втором чтении законопроект о заморозке многих видов доходов граждан, объявленных в России «иностранными агентами». До снятия статуса они не смогут распоряжаться деньгами, полученными от сдачи в аренду или продажи квартиры или машины, а также доходами от банковских вкладов и дивидендами. Это означает фактическое поражение в имущественных правах помимо уже имеющегося поражения в правах политических, рассказали юристы русской службе Би-би-си.
«Иноагентам» запрещают распоряжаться своими доходами в России. Это фактическое поражение в имущественных правах
Новая репрессивная мера, о подготовке которой спикер Вячеслав Володин объявил 7 ноября, ужесточалась по мере прохождения через Госдуму.
Сначала главной мишенью запрета были представители творческой интеллигенции - депутаты решили перекрыть им возможность распоряжаться гонорарами, которые они получают на территории России.
Для этого Володин анонсировал введение «особого порядка выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов».
«Деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории России, вывести за рубеж их нельзя. Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», - говорил в ноябре Володин.
Но затем выяснилось, что деньги никто из «иноагентов» не получит даже в России - во всяком случае, пока с них не снимут статус. 14 ноября Володин заявил о радикальном ужесточении своей инициативы: «Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента».
Физических лиц в России объявляют «иностранными агентами» уже четыре года, за это время избавиться от этого статуса удалось считанным единицам. Решение о включении физлиц и организаций в реестр «иноагентов» и исключении из него Минюст принимает самостоятельно, а суды отклоняют почти все иски с требованием исключения из реестра.
Таким образом, с принятием поправок «иностранные агенты» фактически утрачивают доступ к своим средствам, которые, согласно законопроекту, окажутся бессрочно заблокированы на «спецсчете».
Что добавилось ко второму чтению
На этом Володин не остановился. 13 декабря он сообщил, что ко второму чтению готовы поправки, которые делают запрет направленным не только на зарабатывающих творчеством «иноагентов» вроде Бориса Акунина или Андрея Макаревича, а на всех, кому присвоен такой статус.
«Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счет ее граждан и использовать заработанные в России средства против нее. А как вы считаете?» - писал спикер Госдумы в телеграме.
На данный момент в реестре «иноагентов» уже около 500 человек.
Если изначально предлагалось зачислять на «спецсчет» доходы от творческой деятельности, то теперь туда же должны быть отправлены почти все доходы, возможные в России для покинувших страну людей: от аренды или продажи недвижимости, от продажи автомобилей и других транспортных средств, а также дивиденды и проценты по банковским вкладам.
Согласно новым поправкам, «иноагент» должен сообщить о своем статусе потенциальному покупателю машины или квартиры, арендатору жилплощади или финансовой организации, от деятельности которой он получает доход.
Деньги могут быть зачислены только на специальный счет, открытый в уполномоченном банке. Если же такой счет не был открыт, «иноагент» обязан сделать это в течение 15 рабочих дней со дня заключения сделки.
Номер этого счета будет внесен в публичный реестр «иноагентов», который ведет Минюст - то есть размещен в открытом доступе. В поправках указывается, что это «не является нарушением банковской тайны».
«В случае, если на дату осуществления платежа у плательщика отсутствует информация о реквизитах специального счета, специальный счет открывается на имя иностранного агента на основании заявления плательщика», - следует из текста поправок к законопроекту.
Под действие закона должны попасть и те платежи, которые на момент вступления в силу закона еще не были перечислены «иноагенту» - даже если при этом были нарушены сроки исполнения обязательств. То есть теоретически «иноагентам» могут задерживать причитающиеся им выплаты до вступления в силу закона, чтобы затем перечислить деньги на специальный рублевый счет, подконтрольный государству.
На этапе обсуждения инициативы публичных возражений на инициативу не поступало. ТАСС передает, что правительство России без каких-либо замечаний поддержало законопроект.
Принятые Госдумой поправки должны быть одобрены Советом Федерации, а затем подписаны президентом. Они начнут действовать 1 марта 2025 года.
Для чего нужны спецсчета?
Одна цель, которую декларирует Вячеслав Володин и другие депутаты Госдумы - идеологическая, не дать «иноагентам» «обогащаться за счет граждан и использовать заработанные в России средства против нее». Другая - вполне практическая.
В поправках ко второму чтению указано, что снять средства со спецсчета можно только «в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы РФ и в иных случаях, установленных правительством РФ». То есть первоочередная задача - принудительно изъять штрафы, регулярно присуждаемые «иноагентам» за те или иные нарушения в исполнении законодательства. Их платят немногие, несмотря на перспективу уголовного преследования.
Российские суды за административные нарушения требований к «иноагентам» (ст. 19.34 КоАП) в 2022 году назначили 18 штрафов на 6,5 млн рублей, в 2023 - уже 368 штрафов на 25,2 млн рублей, а за первое полугодие 2024 года - 252 штрафа на 13,4 млн рублей, следует из данных судебного департамента при Верховном суде России.
Показательно при этом, что в первом полугодии 2024 года в силу вступили решения о штрафах на 13,8 млн рублей, но пополнить казну за счет уплаченных добровольно или взысканных принудительно штрафов за те же полгода удалось всего на 1,1 млн рублей.
Теперь власти смогут списывать средства напрямую со спецсчетов «иноагентов», не утруждая себя розыском должников и арестом их имущества.
Чем грозит нарушение требования открыть спецсчет
О подготовке поправок в КоАП или Уголовный кодекс, которые предусматривали бы ответственность за нарушение новых обязанностей самих «иноагентов» и их контрагентов, которые должны переводить деньги только на спецсчета, Госдума пока не объявляла.
Юристы «Центра защиты прав СМИ» (организация включена в реестр «иноагентов») считают, что отказ от открытия спецсчета не подходит ни под одну из частей статьи 19.34 КоАП РФ, по которой штрафуют за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Но если «иноагенту» будут перечислять деньги мимо спецсчета, то они вполне подходят под часть 8 статьи 19.34 КоАП РФ - несоблюдение ограничений, наложенных на иностранных агентов, считают в Центре защиты прав СМИ. Штрафы по этой статье для физлиц - до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до полумиллиона рублей.
Однако нельзя исключать появления в будущем других поправок в законодательство - о привлечении к ответственности за нарушение этого нововведения, полагают юристы.
А это законно?
Би-би-си поговорила об этом с юристами (адвокатом, юристом по гражданскому праву и юристом-международником) - все они попросили об анонимности в целях своей безопасности.
«Этот запрет [пользоваться счетами и имуществом], конечно, противоречит Конституции и по сути приравнивает статус "иноагента" к преступнику», - считает адвокат, с которым беседовала Би-би-си. Объем ограничений в отношении «иноагентов» превышает многие виды наказаний, предусмотренных законом в отношении преступников. При этом новые ограничения касаются в основном имущественной сферы и не просто создают неудобство в обычной жизни, а делают ее почти невозможной, подчеркивает адвокат.
«"Иноагентов" не лишают свободы и жизни, но предают некому имущественному остракизму в самой жесткой версии. Формально их имущество не конфискуют. Но когда средства к существованию блокируют, это можно приравнять к "гражданской смерти" или к изгнанию из Древнего Рима, что было самой строгой мерой ответственности в нем», - резюмирует адвокат.
Он напомнил, что статус «иноагента» присваивается не судом. Решение о внесении в реестр выносит чиновник по своему усмотрению, в отсутствие каких-то четких критериев - то есть произвольным образом.
«Беспредел, разумеется», - сказал Би-би-си юрист, специализирующийся на гражданском праве. Имуществом пользоваться не запрещают, не отбирают, но замораживают - юридически это не конфискация, хотя и поражение в правах. И формально это оправдывается тем, что замораживают только проценты и дивиденды, а не сами банковские вклады и доли в юридических лицах.
Собеседник Би-би-си напомнил, что в российском законодательстве есть случаи ограничения свободного оборота имущества - но в этих случаях речь идет об оружии или наркотиках. Кроме того, для борьбы со спекулятивными сделками с недвижимостью используется налоговое регулирование: продать квартиру или участок без налога на прибыль можно только через 3-5 лет.
«Но эти законодательные ограничения связаны со статусом имущества, а не лиц и организаций, как в мерах против "иноагентов", - объясняет тот же юрист. - Тут такое тонкое иезуитство: формально конституционного запрета нет, а по существу людей лишают почти всего».
«Меры против "иноагентов" уже давно нет смысла оценивать в категориях законности и конституционности. Тут полный произвол, который никто останавливать не собирается. "Иностранные агенты" в России - теперь такая якобы легитимная цель, с ними можно делать все что угодно», - подытожил в разговоре с Би-би-си эксперт по международному праву.