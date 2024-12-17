Преследования, пропагандистские кампании и нарушения прав человека - это болезненное напоминание о том, почему мы боролись за нашу свободу и почему мы поддерживаем Украину сегодня. Эти события являются доказательством того, что национальная оборона - это не только задача сил обороны, но и совместные усилия народа по сохранению нашей свободы. Свобода не дается даром - это ценность, которую необходимо сохранять и подтверждать.

Давайте посмотрим правде в глаза, сейчас тревожное время. Можно даже сказать, что созданы все условия для идеального шторма. Если взглянуть на политическую карту крупнейших демократических стран мира сегодня, то ситуация будет, мягко говоря, мрачной. Досрочные парламентские выборы во Франции нарушили баланс сил между Елисейским дворцом и парламентом, правительство Германии развалилось под воздействием штормового ветра, и ожидаются досрочные выборы.

США до сих пор ищут более спокойного момента после президентских выборов, которые прошли бушующими волнами, и нет точного понимания, превратится ли буря в стакане с водой, сопровождавшая выборы, в ураган, цунами или в легкий афтершок от 20 января. Однако можно с уверенностью сказать, что наш сильнейший военный союзник не будет продолжать действовать так, как это было в течение последних четырех лет.