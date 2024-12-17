Когда мы начали путь в Европейский союз и НАТО в 90-е, у нас было четкое убеждение: никогда больше не оставаться в одиночестве. Тогда казалось, что добрососедские отношения с Россией возможны и война в Европе маловероятна. Но реальность изменилась: на рубеже тысячелетий Россия явно взяла курс на диктатуру и агрессивную внешнюю политику, пишет министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ).
Ханно Певкур ⟩ Четыре процента национального богатства – довольно низкая цена за сохранение свободы (1)
Преследования, пропагандистские кампании и нарушения прав человека - это болезненное напоминание о том, почему мы боролись за нашу свободу и почему мы поддерживаем Украину сегодня. Эти события являются доказательством того, что национальная оборона - это не только задача сил обороны, но и совместные усилия народа по сохранению нашей свободы. Свобода не дается даром - это ценность, которую необходимо сохранять и подтверждать.
Давайте посмотрим правде в глаза, сейчас тревожное время. Можно даже сказать, что созданы все условия для идеального шторма. Если взглянуть на политическую карту крупнейших демократических стран мира сегодня, то ситуация будет, мягко говоря, мрачной. Досрочные парламентские выборы во Франции нарушили баланс сил между Елисейским дворцом и парламентом, правительство Германии развалилось под воздействием штормового ветра, и ожидаются досрочные выборы.
США до сих пор ищут более спокойного момента после президентских выборов, которые прошли бушующими волнами, и нет точного понимания, превратится ли буря в стакане с водой, сопровождавшая выборы, в ураган, цунами или в легкий афтершок от 20 января. Однако можно с уверенностью сказать, что наш сильнейший военный союзник не будет продолжать действовать так, как это было в течение последних четырех лет.
Если к политическим бурям великих держав добавить отклонение Грузии от европейского курса, предстоящие парламентские выборы в Молдове и Чехии, изменения, которые уже произошли в Венгрии и Словакии, а также смену Еврокомиссии, мы понимаем, что с настоящего момента, по крайней мере, до конца первого квартала следующего года, мы живем в очень трудный период с точки зрения безопасности и дипломатии, когда страны новой оси зла наверняка имеют представление о том, что ни один хороший кризис не может быть потрачен впустую ради их собственной выгоды. Здесь уместно вспомнить слова британского философа и политика Эдмунда Берка о том, что все, что нужно для торжества зла, - это чтобы хорошие люди ничего не делали.
И риск того, что в ближайшие месяцы мир будет бездействовать, безусловно, велик. Поэтому мы все, в силу своей профессии, работы и общественного влияния, обязаны в ближайшие месяцы внести свой вклад как на глобальном, так и на местном уровне в то, чтобы это бурлящее море не привело основанный на правилах мировой порядок в центр водоворота.
Если говорить о доме, радует, что с течением времени нам удалось сделать действительно хороший и правильный выбор: от восстановления независимости до вступления в Европейский союз и НАТО. Длительное и последовательное развитие области национальной обороны привело к тому, что последние опросы общественного мнения показывают, что поддержка вооруженного сопротивления эстонским обществом стабильно превышает 80 процентов, а в зависимости от их роли в национальной обороне - почти две трети опрошенных, а точнее 61 процент, готово участвовать в оборонной деятельности.
Поэтому вполне логично, что за последние два года в Кайтселийт вступило более 6000 человек, а наша зонтичная организация добровольной обороны, включающая молодежь и женщин-добровольцев, выросла до более чем 30 000 членов. Поддержка эстонцами присутствия союзников также остается очень высокой. Фактически около 80 процентов населения поддерживают присутствие партнеров.
Готовность населения выделять дополнительные средства на национальную оборону также является чрезвычайно важным показателем его готовности к самозащите, и, согласно последнему опросу, 72 процента эстонцев поддержали увеличение или сохранение расходов на оборону. Из этих цифр логично вытекает общая поддержка развития национальной обороны: в последние годы почти 70 процентов эстонцев очень довольны или скорее довольны ею.
Столь высокие показатели поддержки, безусловно, способствовали принятию столь необходимого решения о резком увеличении расходов на оборону. Но можем ли мы остановиться на этом? Ответ - нет. Мы согласовали в НАТО новые региональные планы обороны и неизбежно связанные с ними целевые показатели сил. Если эти цели каким-то образом перевести в денежное выражение, то уже можно утверждать, что даже увеличения наших расходов на оборону до 3,7% в ближайшие годы будет недостаточно.
Будет ли эта потребность составлять, например, четыре или 4,5 процента, мы сможем более точно оценить следующим летом, когда завершатся консультации с союзниками. К тому времени мы должны будем знать, какую часть коллективного бремени коллективной защиты нам предстоит разделить.
Факт в том, что и Эстония, и все - подчеркиваю, все - союзники должны будут вносить больший вклад в оборону, чем сейчас. Можно возразить, что странам трудно найти дополнительные деньги на национальную оборону, потому что есть еще необходимость в здравоохранении, образовании, спасении и так далее, но для сдерживания России недостаточно просто давать обещания, нужно реально увеличивать наши оборонные возможности.
К сожалению, до сих пор сдерживание в Европе не было убедительным. Приведем лишь две цифры: если расходы на оборону в Европе за последние 25 лет выросли на 43 процента, то в России - на 592 процента, то есть более чем в десять раз. Наконец, четыре процента национального богатства - довольно низкая цена за сохранение свободы, когда альтернативой является депортация или убийство культурных, интеллектуальных и общественных деятелей и, прежде всего, отмена права на самоопределение.
Эти цифры и сценарии не предназначены для того, чтобы кого-то напугать. Они призваны напомнить всем нам, почему мы, будучи маленькой нацией, должны выделять так много нашего общего богатства на сохранение нашей свободы.
Здесь, помимо денег, железа и боеприпасов, важно обратить внимание на людей. Военнослужащим, членам Кайтселийта, полицейским, спасателям, врачам и многим другим, кто своей постоянной или добровольной работой каждый день вносит вклад в защиту свободы и в то, чтобы мы могли ложиться спать со спокойным сердцем. Чтобы каждое утро мы могли просыпаться в свободной Эстонии.
Каждый из нас должен сыграть свою роль. Как член семьи, руководитель общины, депутат местного собрания, предприниматель, журналист, глава государства или повар. Как в нынешние неспокойные времена, так и в долгосрочной перспективе.
Мы все можем помочь воспитать в себе понимание того, что национальная оборона - это не просто расходы, а инвестиции в наше будущее. Даже в условиях нынешних политических и экономических трудностей важно помнить, что наша свобода и безопасность бесценны.
Как я уже упоминал, поддержка эстонцами национальной обороны и присутствия союзников впечатляюще высока, но мы не можем остановиться. Международные события требуют от нас большего вклада как финансового, так и морального. Наши усилия заключаются не только в оружии и деньгах, но и в готовности и единстве общества.
Пусть нашей целью будет то, чтобы будущие поколения эстонцев могли каждое утро просыпаться в свободной и безопасной стране. Это миссия, которая объединяет всех нас, и она стоит всех усилий. Наша свобода того стоит.