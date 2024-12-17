Эстония уже несколько месяцев проверяет танкеры в Балтийском море

Ряд государств, имеющих выход к Балтийскому и Северному морям, объявили, что начнут регулярную проверку страховых сертификатов нефтяных танкеров, используемых «теневым флотом» России. При этом некоторые союзники уже это делают. Об этом сказано в сообщении н а сайте министерства иностранных дел Финляндии .

«Великобритания, Дания, Швеция, Финляндия, Польша и Эстония договорились о совместных мерах по борьбе с теневым флотом. Группа будет проводить регулярные проверки судов теневого флота для проверки их страхового покрытия на случай разливов нефти, - сказано в сообщении. - Финляндия начала проверки сертификатов страхования судов на добровольной основе 11 декабря. Великобритания начала проводить проверки в октябре, а Эстония проверяет танкеры, стоящие на якоре в ее исключительной экономической зоне, с лета».