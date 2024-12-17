МИД Финляндии сообщил, что сразу двенадцать стран Европы, включая Эстонию, Финляндию и Швецию, договорились начать регулярные совместные проверки страховых свидетельств нефтяных танкеров для борьбы с «теневым флотом» России, который помогает Москве зарабатывать на экспорте нефти. До сих пор проверки не координировались между союзниками.
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Эстония уже несколько месяцев проверяет танкеры в Балтийском море
Ряд государств, имеющих выход к Балтийскому и Северному морям, объявили, что начнут регулярную проверку страховых сертификатов нефтяных танкеров, используемых «теневым флотом» России. При этом некоторые союзники уже это делают. Об этом сказано в сообщении на сайте министерства иностранных дел Финляндии.