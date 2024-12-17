Поддержка отопительных систем: что сделано на шесть миллионов евро

«Целью программы было обновление отопительных систем там, где из-за локального отопления качество воздуха было самым плохим. Чистый воздух – одно из условий хорошего здоровья. У получателей пособия был выбор, как модернизировать свои печи или другие отопительные системы, но цель одна – обогревать дома энергоэффективно и сделать воздух чище», - сказала министр климата Йоко Алендер.

Пособие можно было использовать как для ремонта печей и дымоходных систем, так и для подключения к централизованному отоплению с установкой необходимых решений для отопления. Во втором раунде программы добавились возможности для установки тепловых насосов – воздух-вода или геотермальных, а также котлов на пеллетах или дровах. Субсидию можно было получить для домов, которые введены в эксплуатацию до 2010 года.

По уездам пособия были распределены следующим образом

Фото: Министерство климата

«Максимальная сумма поддержки составляла 10 000 евро на дом, а средняя сумма – около 5300 евро», - отметила руководитель по поддержкам физических лиц из Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) Керсти Саар.

Поддержку можно было получить в 24 городах Эстонии, где, согласно анализу Центра мониторинга окружающей среды Эстонии, качество воздуха в отопительный сезон больше всего страдает из-за локального отопления.

Фонд предпринимательства и инноваций напоминает владельцам обновленных отопительных систем, что после завершения работ печник обязан внести все соответствующие данные в портал отопительных систем Спасательного департамента

При подключении к централизованному отоплению или установке теплового насоса необходимо обеспечить корректность данных в Регистре строений. При необходимости можно обратиться за советом в Спасательный департамент или местное самоуправление.

Перед открытием следующего раунда программы условия предоставления пособий будут обновлены. Следующий прием заявок ожидается во II квартале 2025 года. Мера поддержки по обновлению отопительных систем в небольших жилых домах финансируется совместно с Европейским фондом регионального развития.