Прошедший 2024 год оказался для Нарвы годом тревог, надежд и сюрпризов. Жители города делятся смешанными чувствами: кто-то видит улучшения, а кто-то - бесконечные проблемы. Экономические трудности, политические игры и местами даже комические ситуации стали частью городской жизни. Попробуем подвести итоги.
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Плохая беллетристика, за которую надо бы поставить свечку в церкви: нарвитяне подвели итоги года
«Да, 2024 год был непростым. Но так говорят в конце каждого года», - считает депутат Нарвского горсобрания Катри Райк, которую в прошедшем году постигло разочарование в виде несостоявшейся коалиции с Михаилом Стальнухиным.