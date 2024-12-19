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Плохая беллетристика, за которую надо бы поставить свечку в церкви: нарвитяне подвели итоги года

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Михаил Стальнухин.
Михаил Стальнухин. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Прошедший 2024 год оказался для Нарвы годом тревог, надежд и сюрпризов. Жители города делятся смешанными чувствами: кто-то видит улучшения, а кто-то - бесконечные проблемы. Экономические трудности, политические игры и местами даже комические ситуации стали частью городской жизни. Попробуем подвести итоги. 

«Да, 2024 год был непростым. Но так говорят в конце каждого года», - считает депутат Нарвского горсобрания Катри Райк, которую в прошедшем году постигло разочарование в виде несостоявшейся коалиции с Михаилом Стальнухиным.

Но Райк уверена, что конец декабря - самое время для размышлений и добрых дел. Именно размышлениями Rus.Postimees предложил заняться тем, кто неравнодушен к Нарве и старается каждый день делать ее жизнь чуточку лучше. 

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