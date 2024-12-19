Плохая беллетристика, за которую надо бы поставить свечку в церкви: нарвитяне подвели итоги года

«Да, 2024 год был непростым. Но так говорят в конце каждого года», - считает депутат Нарвского горсобрания Катри Райк, которую в прошедшем году постигло разочарование в виде несостоявшейся коалиции с Михаилом Стальнухиным.

Но Райк уверена, что конец декабря - самое время для размышлений и добрых дел. Именно размышлениями Rus.Postimees предложил заняться тем, кто неравнодушен к Нарве и старается каждый день делать ее жизнь чуточку лучше.