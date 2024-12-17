По мнению предпринимателя Ранол Казевяли, начавшего инвестировать в 11 лет, из 168 часов в неделе каждый человек способен работать по 100 часов, пишут «Деловые ведомости».
Предприниматель: любой способен работать по 100 часов в неделю
По его словам, при таком графике получится много инвестировать, поскольку времени на трату денег просто не останется.
Казевяли уверен, что в 20-летнем возрасте нужно много и усердно работать.
Первую акцию на заработанные деньги он купил через год - это была акция завода Saku Õlletehas.
«В 11 лет я не мог купить пиво, но мог купить акции пивоваренного завода», – вспомнил он.
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