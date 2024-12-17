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Предприниматель: любой способен работать по 100 часов в неделю

Редактор: rus.postimees.ee
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Работа в офисе. Иллюстративное фото
Работа в офисе. Иллюстративное фото Фото: Pexels

По мнению предпринимателя Ранол Казевяли, начавшего инвестировать в 11 лет, из 168 часов в неделе каждый человек способен работать по 100 часов, пишут «Деловые ведомости».

По его словам, при таком графике получится много инвестировать, поскольку времени на трату денег просто не останется.

Казевяли уверен, что в 20-летнем возрасте нужно много и усердно работать.

Первую акцию на заработанные деньги он купил через год - это была акция завода Saku Õlletehas.

«В 11 лет я не мог купить пиво, но мог купить акции пивоваренного завода», – вспомнил он.

Читайте подробнее на dv.ee.

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