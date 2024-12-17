Предприниматель: любой способен работать по 100 часов в неделю

По его словам, при таком графике получится много инвестировать, поскольку времени на трату денег просто не останется.

Казевяли уверен, что в 20-летнем возрасте нужно много и усердно работать.

Первую акцию на заработанные деньги он купил через год - это была акция завода Saku Õlletehas.

«В 11 лет я не мог купить пиво, но мог купить акции пивоваренного завода», – вспомнил он.

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