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Кристен Михал о скандале с Эстонской академией художеств: вуз должен пересмотреть свое решение по Израилю

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Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Marko Mumm / AFP / Scanpix

«Университет должен пересмотреть свое решение», - лаконично заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал во вторник, отвечая на вопрос журналиста на заключительной пресс-конференции в рамках саммита Объединенного экспедиционного корпуса.

Eesti Ekspress ранее сообщил, что вторая часть семинара Джонатана Вентуры, доцента колледжа инженерии, дизайна и искусства «Шенкар» в Израиле, посвященная теоретическим отправным точкам дизайна, которая должна была состояться в эстонском вузе в феврале, будет отменена, поскольку университет принял решение прекратить сотрудничество со всеми израильскими вузами.

Ректор академии Март Кальм обосновал свое решение тем, что руководство вуза должно чувствовать настроения.

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