Кристен Михал о скандале с Эстонской академией художеств: вуз должен пересмотреть свое решение по Израилю

Eesti Ekspress ранее сообщил, что вторая часть семинара Джонатана Вентуры, доцента колледжа инженерии, дизайна и искусства «Шенкар» в Израиле, посвященная теоретическим отправным точкам дизайна, которая должна была состояться в эстонском вузе в феврале, будет отменена, поскольку университет принял решение прекратить сотрудничество со всеми израильскими вузами.