«Университет должен пересмотреть свое решение», - лаконично заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал во вторник, отвечая на вопрос журналиста на заключительной пресс-конференции в рамках саммита Объединенного экспедиционного корпуса.
Кристен Михал о скандале с Эстонской академией художеств: вуз должен пересмотреть свое решение по Израилю
Eesti Ekspress ранее сообщил, что вторая часть семинара Джонатана Вентуры, доцента колледжа инженерии, дизайна и искусства «Шенкар» в Израиле, посвященная теоретическим отправным точкам дизайна, которая должна была состояться в эстонском вузе в феврале, будет отменена, поскольку университет принял решение прекратить сотрудничество со всеми израильскими вузами.
Ректор академии Март Кальм обосновал свое решение тем, что руководство вуза должно чувствовать настроения.