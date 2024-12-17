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ЕС начинает расследовать использование TikTok для вмешательства в выборы в Румынии

Перевод: Павел Соболев
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Кэлин Джорджеску.
Кэлин Джорджеску. Фото: Andreea Alexandru/AP/Scanpix

Европейский союз сегодня объявил о начале официального расследования в отношении TikTok в связи с обвинениями в том, что Россия использовала эту платформу для влияния на результаты выборов в Румынии.

Расследование проводится в соответствии с Положением о цифровых услугах (DSA) и будет сосредоточено на видеоприложении, которое не смогло устранить системные угрозы для честности выборов, сообщила Европейская комиссия.

«Мы должны защитить нашу демократию от любого иностранного вмешательства. Если мы подозреваем такое вмешательство, особенно во время выборов, мы должны действовать быстро и решительно», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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