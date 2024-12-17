Европейский союз сегодня объявил о начале официального расследования в отношении TikTok в связи с обвинениями в том, что Россия использовала эту платформу для влияния на результаты выборов в Румынии.
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ЕС начинает расследовать использование TikTok для вмешательства в выборы в Румынии
Расследование проводится в соответствии с Положением о цифровых услугах (DSA) и будет сосредоточено на видеоприложении, которое не смогло устранить системные угрозы для честности выборов, сообщила Европейская комиссия.