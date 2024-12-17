Участники таллиннского саммита договорились осуществить план победы Зеленского

В документе также подтверждается обязательство стран JEF сотрудничать с Украиной по реализации этого плана.

Премьер-министр Кристен Михал подчеркнул, что всеобъемлющий, справедливый и прочный мир может быть достигнут только путем безоговорочного вывода всех российских подразделений и военных активов с международно признанной территории Украины.

За этим должны последовать твердые гарантии безопасности для Украины. «Мы решительно поддерживали членство Украины в НАТО в прошлом, поддерживаем его сегодня и будем поддерживать в будущем, - заявил премьер-министр Михал. - Нет лучшей и более надежной гарантии безопасности для страны, пережившей более тысячи дней войны».

Десять глав государств, собравшихся в Эстонии, подтвердили свою непоколебимую приверженность поддержке Украины на пути к членству в НАТО.

На саммите были достигнуты договоренности о дальнейших мерах по оказанию практической помощи Украине и обеспечению постоянного и тесного сотрудничества со странами JEF в будущем. В следующем году военная помощь Украине со стороны этих стран ориентировочно превысит 12 млрд евро.

В совместном заявлении также содержится призыв к третьим странам, в том числе Северной Корее, Ирану и Китаю, немедленно прекратить любую прямую поддержку России, например, путем поставок войск и боеприпасов. Такая поддержка позволяет Москве затягивать конфликт и усугублять страдания украинского народа.

В совместном заявлении подчеркивается, что Россия остается самой непосредственной и долгосрочной угрозой безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Кроме того, главы государств подтвердили свою приверженность договору НАТО об оборонных инвестициях и признали необходимость стремиться к еще большему увеличению оборонных инвестиций.

Главы государств подчеркнули серьезность нынешней ситуации в области безопасности, признав, что расходы на оборону должны превышать 2 процента ВВП. Они также договорились укреплять оборонную промышленность, увеличивая мощности по производству боеприпасов и оружия и ускоряя развитие европейского оборонного сектора.

Объединенные экспедиционные силы - это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. Его главная цель - стать силами быстрого реагирования, способными отвечать на кризисы до введения в действие статьи 5 НАТО. В его состав входят страны-единомышленники, готовые быстро и гибко участвовать в различных операциях - от гуманитарных кризисов до традиционных военных действий.