Убийцы с психическими расстройствами в Эстонии: могло ли своевременное лечение спасти жизни?

Два года назад, утром 14 декабря, когда перед домами уже возвышались высокие сугробы, полиция в экстренном порядке прибыла на вызов в одно из отделений социального центра в Таллинне.

Комната, расположенная в конце коридора на цокольном этаже светло-серого девятиэтажного каменного дома, представляла собой жуткое зрелище: кровать, стены и шкаф были забрызганы кровью, а под сломанными ламелями кровати растеклась большая лужа крови. На самой кровати лежало тело 60-летнего Даниила (имя изменено - прим. А.С.), которого сначала жестоко избили, а потом нанесли более ста ударов ножом, пока нож не сломался.