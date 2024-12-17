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Убийцы с психическими расстройствами в Эстонии: могло ли своевременное лечение спасти жизни?

Перевод: Ева Ойжинская
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Убийцам пытались оказать психиатрическую помощь еще до совершения преступления.
Убийцам пытались оказать психиатрическую помощь еще до совершения преступления. иллюстрация: Artur Kuus

Два трагических случая, где у убийц наблюдались признаки проблем с психическим здоровьем, заставляют задаться вопросом: можно ли было спасти чьи-то жизни, если бы таких людей своевременно направили на лечение? Врачи, однако, отмечают, что у большинства преступников нет психических расстройств.

Два года назад, утром 14 декабря, когда перед домами уже возвышались высокие сугробы, полиция в экстренном порядке прибыла на вызов в одно из отделений социального центра в Таллинне.

Комната, расположенная в конце коридора на цокольном этаже светло-серого девятиэтажного каменного дома, представляла собой жуткое зрелище: кровать, стены и шкаф были забрызганы кровью, а под сломанными ламелями кровати растеклась большая лужа крови. На самой кровати лежало тело 60-летнего Даниила (имя измененоприм. А.С.), которого сначала жестоко избили, а потом нанесли более ста ударов ножом, пока нож не сломался.

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