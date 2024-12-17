Горуправа угощает нуждающихся жителей бесплатным рождественским обедом

Волонтер Прийт Бакхофф сегодня радостно приветствовал всех, кто пришел на рождественский обед, и сам подавал еду на стол. Если кто-то сидел и болтал слишком долго, он вежливо просил их уйти, поясняя, что иначе другие люди не смогут поесть. Интерес к этому рождественскому обеду каждый год очень высок, и сегодняшний день не стал исключением.

Сирье Аррас ходила на обед в церковь Святого Павла и в прошлом году, и в этом. «Еда вкусная, порции довольно большие, желудок остается полным», - сказала она.

Сирье Аррас очень довольна размером и вкусом предлагаемых порций. Фото: Kristjan Teedema

Сирье Аррас играет на фортепиано, а также на органе, обучает других. Благотворительный обед все равно приходится для нее очень к месту, поскольку пенсия все же маленькая, несмотря на большой трудовой стаж.

По словам вице-мэра Тарту Рено Лайдре, рождественский обед в Тарту - давняя традиция, которая обязательно будет продолжена и в будущем. Город организует бесплатный рождественский обед с 2002 года, а в этом году проект обойдется в 12 000 евро. ​Если городская власть хочет в этом году угостить тысячу человек, это значит, что рождественский обед на одного человека будет стоить 12 евро.

В то время как примерно двадцать человек обедали на втором этаже церкви Святого Павла, трое мужчин трапезничали в суповой столовой на цокольном этаже. С нового года эта столовая переедет из церкви Святого Павла на улицу Пеэтри.

Лайдре пояснил, что вклад прихода в раздачу горячего супа ценится, но управа города хочет предложить и другие услуги социальной помощи, помимо бесплатного питания. На улице Пеэтри раздают еду, также там есть социальные работники, которые стараются помочь людям, попавшим в трудную ситуацию, встать на ноги. До социальных работников трудно добраться в церковной столовой.

Особой популярностью пользуется запеченное мясо. Фото: Kristjan Teedema

Те, кто не успел сегодня на рождественский обед, смогут сделать это в четверг с 11.00 до 14.00 на втором этаже церкви Святого Павла.